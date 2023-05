Quarto técnico da temporada, Júlio César Nunes solidifica trabalho na Tuna Luso e mira Série C

O ano de 2023 não começou dos melhores para a Tuna Luso, sobretudo no aspecto do futebol. Em quatro meses, a Águia Guerreira teve quatro treinadores. O baixo investimento que obrigou o clube a utilizar jogadores da base também acabou bagunçando o planejamento, que encontrou na prancheta de Júlio César Nunes um novo norte. Desde que assumiu o comando técnico do clube, que já havia sido de Josué Teixeira, Rodrigo Reis e Pedro Paulo, parece estar se ajustando e os resultados da Série D refletem isso.

Aos 38 anos, Nunes é experiente no futebol e acumula boa parte dela graças ao trabalho no sul do país. Júlio teve passagens pelo Esportivo-RS, União Frederiquense-RS, PRS FC, Glória-RS, Passo Fundo-RS, Hercílio Dias-SC, União Rondonópolis-MT, Moto Club-MA e, neste ano, treinou o Joinville-SC. Na Tuna Luso, ele identificou o gargalo e em pouco tempo começou a colher os resultados. "Estamos conseguindo criar uma identidade de equipe, o que não é fácil. O treinador precisa de tempo para que isso aconteça e ainda estamos no início. Houve uma reformulação de elenco, mudança na diretoria. Nas primeiras semanas tivemos que estar atento a toda a reestruturação de peças dentro da equipe, contratações, saídas e também a parte estrutural", detalha.

Júlio César Nunes em trabalho com a Tuna Luso. (Lucas Sampaio)

Sob o comando dele, a Tuna Luso, que veio de boa uma campanha no Parazão e terminou com a eliminação nas quartas de final, saltou da lanterna do grupo 1 da Série D para o quarto lugar, com duas vitórias e uma derrota. Apesar dos números favoráveis, ele prega cautela. "O nosso trabalho vai ter momentos de estabilidade e só vai crescer no fim se tiver estabilidade. Estamos conseguindo os resultados, mas ainda é um início complicado. A Tuna Luso precisa ter uma linha de trabalho definida e manter isso a longo prazo. Não só com treinador, mas com membros de comissão fixa, diretoria, um projeto pós série D, para fazer um paraense a altura. Isso é sequência de linha de trabalho, que não estava tendo", observa.

Dada a experiência profissional, o técnico conhece bem a realidade da quarta divisão. Um campeonato longo, com 64 clubes e apenas quatro classificados à Série C, fora o quantitativo de viagens, o que torna a competição uma verdadeira maratona onde só os mais fortes conseguem resistir.

"Tenho, graças a Deus, uma performance na Série D. Todas que eu disputei como treinador, eu consegui ter um resultado favorável dentro do investimento da equipe. Em 2019 com o Hercílio Luz, nós caímos no mata-mata para o Brusque, campeão da edição. Em 2022, com o Moto, fizemos a 4ª melhor campanha geral da primeira fase. Passamos da primeira fase do mata-mata, fomos para a segunda, bem perto do acesso, mas pegamos uma equipe muito forte com um investimento muito alto e eles foram os campeões. Espero que esse ano isso não ocorra, porque a gente quer sim, passo a passo e com humildade, chegar ao fim surpreendendo na Série D", deseja.

Para a Série D deste ano, a Tuna Luso perdeu alguns nomes fortes, o principal deles o meia Juninho, que foi disputar a Série C pelo Paysandu. Assim, o jeito foi improvisar e procurar jogadores com o perfil da competição, o que, na avaliação do treinador, requer tempo, paciência e foco, para que, ao final da competição, o clube consiga retornar à Série C, onde esteve pela última vez no ano de 2007.

"Qualquer equipe, até mesmo a que for campeã, em algum momento vai oscilar. E eu foco naquilo que eu tenho controle. Não temos controle total do resultado, mas controlamos a nossa egrégora, nossa raça, concentração, empenho. Isso são fatores que a gente tem controle. Consequentemente, o resultado está muito mais próximo de acontecer. Então trabalhamos nessa linha e esse é o desafio do treinador, que precisa estar atento todos os dias, manter ativo quem está desanimado. O treinador é um gestor de pessoas", encerra.