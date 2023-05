Mirando a parte de cima da tabela, Tuna Luso joga contra o São Francisco-AC pela Série D

A Tuna Luso Brasileira continua a caminhada na Série D do Campeonato Brasileiro. O time comandado pelo técnico Júlio César Nunes vai para a terceira partida na competição, buscando a segunda vitória para respirar no grupo 1 da Série D, onde ocupa atualmente a sexta posição, com três pontos. A Águia Guerreira joga neste domingo, a partir das 18 horas, contra o São Francisco-AC, no estádio Florestão.

Nos dois confrontos disputados até aqui, a Tuna Luso conseguiu manter-se na média. No primeiro confronto, o time perdeu fora de casa para o Trem-AP, mas conseguiu a recuperação no jogo seguinte, em casa, contra o Nacional-AM. Para o terceiro duelo, a expectativa do treinador é de um jogo mais sólido e um time mais entrosado, levando em consideração que a maior parte do elenco é de "novatos".

Em busca do difícil objetivo, que é o acesso, a Lusa procurou montar uma equipe com a "cara da competição". Pelo menos foi isso que afirmou o novo treinador da Águia, Júlio César Nunes. Contratado recentemente, vindo do Joinville-SC, o técnico disse, em entrevista coletiva na última quarta-feira (3), que a Gloriosa deve adquirir ritmo de jogo durante a competição e chegar ao ápice de rendimento ao final da primeira fase.

Assim ela espera surpreender o São Francisco em casa. Uma missão indigesta, mas não impossível. No retrospecto do adversário, foram duas partidas, sendo uma vitória e uma derrota com direito a goleada. Assim como a Tuna Luso, o São Francisco perdeu uma fora de casa e recuperou em seus domínios, forçando assim um jogo cauteloso, que pode ser decidido nos detalhes.

Levando em consideração a tábua classificatória, a Tuna Luso leva certa vantagem, embora não esteja confortável. Enquanto o time paraense é o sexto colocado, com três pontos, o São Francisco é o lanterna, também com três, mas um saldo de gols inferior aos demais times estacionados nos três pontos. Na próxima rodada, os Lusos jogam novamente fora de casa, contra o Humaitá, enquanto os donos da casa vão até Marabá enfrentar o Águia.

Ficha técnica

Local: estádio Florestão-AC

Data: 21/05/2023

Hora: 18h

Árbitro: Luiz Rodrigo Barbosa Oliveira-RR

Assistentes: Antonio Neilson Penha Teles-AC e Roseane Amorim da Silva-AC

São Francisco: Saulo; Weverton, Brener, Reginaldo, Bruno; Cleberson, Radames, Bruno, Matheus; Pedro Henrique, Daniego e Geovani

Técnico: Jose Marco Rodrigues

Tuna Luso: Jefferson; Daelson, Dedé, Marlon, Cassio; Kaue, Cassio, Samuel, Emerson; Lukinhas, Edrean e Paulo Rangel.

Técnico: Julio Cesar Nunes