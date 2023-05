Tuna aposta em ‘time de contratados’ para buscar classificação aos mata-matas da Série D

A Tuna estreia na Série D do Brasileirão neste sábado (6) com a corda no pescoço. Depois de uma campanha ruim no Campeonato Paraense, a Lusa precisa conquistar o acesso à Terceira Divisão nacional para garantir calendário para o futebol profissional no segundo semestre de 2024. Como primeiro desafio, a Gloriosa vai encarar o Trem-AP, às 16h, no estádio Zerão, em Macapá.

Em busca do difícil objetivo, que é o acesso, a Lusa procurou montar uma equipe com a "cara da competição". Pelo menos foi isso que afirmou o novo treinador da Águia, Júlio César Nunes. Contratado recentemente, vindo do Joinville-SC, o técnico disse, em entrevista coletiva na última quarta-feira (3), que a Gloriosa deve adquirir ritmo de jogo durante a competição e chegar ao ápice de rendimento ao final da primeira fase.

Júlio César é o novo técnico da Tuna (Reprodução Ascom Tuna Luso)

"Vamos montar um time com a cara da competição, aprendendo com os últimos trabalhos. Acho que o time vai ter uma crescente e o ápice será lá pela terceira ou quarta rodada. Sempre, quando se tem uma reformulação de jogadores, se demora pra ter um desenho, uma equipe coesa, mas vai acontecer porque todos estão comprando a ideia", ressalta.

Um time de contratados

Para garantir uma boa campanha, Júlio Cezar terá à disposição praticamente uma nova equipe. Desde a eliminação para o Paysandu, nas quartas de final do Parazão, a diretoria cruzmaltina já contratou 11 novos jogadores. Muitos deles acumulam passagens pelo futebol paraense, inclusive pela própria Águia Guerreira.

Veja a lista de novos contratados:

Daelson - lateral-direito - 30 anos

Pedrinho - atacante - 27 anos

Werley Capanema - lateral-esquerdo - 23 anos

Lukinha - meia - 26 anos

Kauê - volante - 25 anos

Samuel - volante - 28 anos

Cássio - lateral-esquerdo - 28 anos

Enzzo - atacante - 21 anos

Emerson Nike - meia - 30 anos

Yan Mafra - zagueiro - 28 anos

Willyam Maranhão - volante - 25 anos

Dos 11 contratados pela Lusa, oito já jogaram no futebol paraense. Desses jogadores, cinco já tinham passagens pela Águia do Souza em algum momento da carreira.

O grande destaque entre os contratados é o meia Lukinha. Depois de defender o Itupiranga durante o Campeonato Paraense, o jogador de 26 anos volta ao Souza com o objetivo de, novamente, marcar a história do clube.

Lukinha jogou pela Tuna em 2020 e 2021 (Divulgação Tuna Luso) Lukinha jogou pela Tuna em 2020 e 2021 (Divulgação Tuna Luso)

Em 2020, Lukinha foi o destaque da Tuna no título cruzmaltino da Segunda Divisão do Parazão. No ano seguinte, o jogador novamente liderou a Gloriosa até a final do Parazão, diante do Paysandu. Apesar da boa campanha, a Águia terminou o estadual com o vice-campeonato.

Regulamento da Série D

A Quarta Divisão seguirá, nesta temporada, o mesmo formato de disputa de 2023. Os 64 clubes participantes do torneio são divididos em oito grupos com oito clubes cada. As equipes se enfrentam dentro de cada chave, em duelos de ida e volta, e os quatro primeiros colocados avançam aos mata-matas. As partidas eliminatórias seguem até a grande final e os semifinalistas garantem o acesso à Série C de 2024.