De virada, Tuna bate Nacional-AM e vence a primeira na Série D de 2023

A Tuna Luso conseguiu, neste domingo (14), no estádio do Souza, em Belém, a primeira vitória na Série D de 2023. De virada, a Águia do Souza bateu o Nacional-AM, com gols de Endrean e Railson. Erico Júnior marcou o único gol do Naça no jogo.

Com a corda no pescoço, precisando de uma vitória para poder sonhar com uma classificação à próxima fase da Série D, a Tuna fez um primeiro tempo comedido. A Águia tinha mais a bola, mas pecava na hora da finalização. Por outro lado, o Nacional-AM apostava no contra-ataque, que eram bem interceptados pela defesa tunante.

As melhores ações do jogo ocorreram na segunda etapa. Aos 48 minutos, logo após a volta do intervalo, o Naça abriu o placar, com Érico Júnior. Atrás do placar, a Tuna se lançou ao ataque e conseguiu, já na reta final do jogo, a virada. Edrean fez o primeiro, aos 22 minutos, Railson fez o segundo, aos 38.

Com o resultado, a Tuna salta para a sexta posição do Grupo 1 da Quarta Divisão, com três pontos conquistados. Por outro lado, o Nacional-AM perdeu a liderança da chave, e termina a rodada na segunda colocação, com os mesmos três pontos que a Lusa, só que com maior saldo de gols.

A Águia volta a campo pela Série D no próximo domingo (21), às 18h, contra o São Francisco-AC, no estádio Florestão, em Rio Branco.