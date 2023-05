Autores dos gols da primeira vitória da Tuna na Série D comemoram subida na tabela

A Tuna Luso conseguiu a primeira vitória na segunda rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, no último domingo (14), em casa, no Estádio do Souza, por 2 a 1 em cima do Nacional-AM. Os autores dos dois gols da Águia do Souza, Endrean e Railson, comemoraram a vitória e os três pontos conquistados.

Quem abriu o placar do jogo foi o Nacional-AM, com Érico Júnior, que marcou no começo do segundo tempo. O gol do rival serviu para “acordar” a Tuna, e aos 22 minutos do segundo tempo o atacante Endrean empatou o jogo. Para ele, o gol e o resultado foram frutos do trabalho junto ao técnico Júlio César Nunes.

“Felicidade imensa por ter feito o primeiro gol da Tuna na Série D deste ano, é fruto de muito trabalho. Nesta semana trabalhamos forte, fizemos o que o professor pediu e conseguimos sair com a vitória. A gente sabia que ia ser um jogo muito difícil, porque eles vieram embalados por uma vitória, e nós de uma derrota, mesmo jogando bem. Mas é isso, a gente trabalhou bastante, nos concentramos no que era para ser feito e conseguimos sair com a vitória que é o que era mais importante”, disse Endrean.



VEJA MAIS

Com a vitória, a Tuna conquistou três pontos e agora está na sexta posição do Grupo A1. O Nacional perdeu a liderança do Grupo, e com os mesmos três pontos da Lusa, fica em segundo na tabela por conta do saldo de gols. Para o atacante Railson, autor do gol da vitória, ter feito os três pontos em casa foi importante.

“Sabia que ia ser um jogo difícil contra o Nacional, um time que já vinha com uma vitória, mas a gente colocou nosso ritmo no jogo dentro de casa. Trabalhamos forte essa semana, conversamos bastante, fizemos o que o professor pediu e, graças a Deus, realizamos um bom jogo e saímos com os três pontos. O meu gol é fruto de um trabalho não só meu, mas de toda a equipe, mas fico feliz, sempre importante estar marcando na vitória, principalmente pelos três pontos dentro de casa. Se Deus quiser vem mais (vitórias)”, disse Railson, que marcou o segundo gol, aos 38 minutos do segundo tempo.

O próximo desafio da Tuna na Série D é contra o São Francisco-AC, no próximo domingo (21), desta vez fora de casa, no Estádio Florestão, em Rio Branco.