Tuna bate São Francisco-AC fora de casa e garante segunda vitória seguida na Série D de 2024

A Tuna bateu o São Francisco-AC por 1 a 0, na noite deste domingo (21), e conquistou a segunda vitória seguida na Série D de 2023. Em um jogo sem intercorrências no estádio Florestão, em Rio Branco, a Lusa saiu com o resultado positivo construído pelo gol do meia Enzzo.

Com o resultado, a Águia do Souza subiu para a quarta posição do Grupo 1 da Série D, com seis pontos conquistados em três jogos. A pontuação da Lusa, inclusive, é a mesma dos líderes - São Raimundo-AM, Águia e Nacional-AM -, mas a equipe fica atrás pelo critério de saldo de gols.

O próximo jogo da Tuna na Série D será no próximo sábado (27), contra o Humaitá-AC. A partida será realizada novamente no estádio Florestão, em Rio Branco, às 18h.

Vale destacar que a Lusa ficou de fora das semifinais do Parazão deste ano e, portanto, não garantiu vaga na Série D de 2024. Para garantir calendário para a equipe profissional no segundo semestre do ano que vem, a Águia precisa conquistar o acesso à Série C do Brasileirão.