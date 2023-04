Zagueiro detona diretoria da Tuna após queda no Parazão: 'planejamento foi feito para não chegar'

A Tuna se despediu do Campeonato Paraense 2023 de forma honrosa, ao empatar com o Paysandu em 1 a 1, na Curuzu. A Lusa brigou para não cair para a Segundinha e conseguiu a classificação às quartas de finais com uma combinação de resultado. Com a eliminação, a equipe cruzmaltina não terá calendário nacional garantido para 204, ao menos que consiga o acesso à Série C. Depois do jogo, o zagueiro Dedé parabenizou a garotada detonou o planejamento da Tuna para a temporada.

O zagueiro cruzmaltino não poupou a diretoria da Lusa e falou que o planejamento precisa ser revisto. Ele frisou a importância da molecada do Sub-20 no time, mas que o elenco da Tuna merecia ser mais robusto e não precisar tanto da equipe Sub-20.

“Quero parabenizar a garotada. Tenho que falar a verdade, participar do Parazão com um elenco igual ao nosso não tem condições, não tem o que fazer e ainda chegamos longe. Mais da metade do nosso time são os meninos do Sub-20, que jogaram anteontem e tiveram que entrar aqui [no profissional], pois não temos elenco. A Tuna precisa rever esse planejamento para que isso não venha acontecer mais. Corremos o risco de ser rebaixados com a garotada e quero parabenizar eles, por terem dado a vida e conseguir salvar e manter a Tuna na Primeira Divisão”, disse em entrevista à TV Cultura.

Dedé, de 27 anos, foi bem direto e afirmou que o elenco formado pela diretoria da Tuna foi feito para “não chegar”.

“Com certeza [faltou planejamento]. Chegar em uma fase dessa, jogar com o Paysandu com a garotada que jogou um dia antes é muito difícil. Tem que ter um elenco bom para chegar e o planejamento creio que foi feito para não chegar, pois acontecer isso aí é difícil”.

O defensor está na terceira passagem pela Tuna. Na atual temporada Dedé realizou 10 partidas com a camisa da Águia do Souza. Em 2023 a Lusa ainda terá a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro.

A equipe de O Liberal entrou em contato com a presidente da Tuna, Graciete Maués, mas até o momento não obteve retorno.