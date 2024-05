No BID, Remo regulariza atacante e jogador pode disputar a Série C; veja

O Remo está pressionado a mostrar resultados na Série C do Campeonato Brasileiro. Apesar de não está na zona de rebaixamento, o clube feito partidas ruins e não rendido em campo. Em busca de novos reforços e de reconstrução, o time azulino terá o retorno de um atleta da base: o atacante Ricardinho.

O jogador foi regularizado pelo clube azulino no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na última terça-feira (21). Assim, Ricardinho pode jogar na Série C e deve ser uma das apostas do Leão Azul para o setor que tem falhado no campeonato.

Ricardinho tem 21 anos e é cria da base do Remo. Em 2022, após fazer 18 partidas e marcar 7 gols, o atacante deixou o sub-20 e subiu para o profissional. Mas foi pouco utilizado pelo clube. Em 2023, chegou a atuar em seis partidas pelo Leão Azul, entre Série C, Copa Verde e Copa do Brasil.

Atacante era da base do Remo (Reprodução / CBF)

Nesta temporada, o jogador foi emprestado para o Rio Branco-SP, que disputava a quarta divisão do Campeonato Paulista e conquistou o título e acesso para a Série A3; Com isso, Ricardinho retorna ao time azulino como uma opção para o ataque da equipe que tem sido muito questionada.

Após demitir o técnico Gustavo Morínigo, o Remo passa por um novo processo que reestruturação. Na última terça-feira (21), uma fonte ligada ao Remo confirmou que um dos principais atacantes do elenco atual, Ribamar, deve deixar o time. Tanto a diretoria quanto a torcida não estão satisfeitos com o desempenho do atleta.

Atualmente, o Remo ocupa A 14º posição da tabela da Série C. Acumula três derrotas, um empate e uma vitória até o momento na competição.