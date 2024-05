Dispensado pelo Remo é oficializado no Náutico e pode estrear contra o próprio Leão no sábado

O volante Renato Alves, de 32 anos, foi oficializado nesta quarta-feira (22), pelo Náutico-PE. O anúncio foi feito nas redes sociais do clube pernambucano. O jogador estava no Remo nesta temporada, mas foi dispensado pela diretoria azulina. Renato poderá estrear justamente contra o Leão Azul, seu ex-clube, no próximo sábado (25).

Renato Alves foi contratado pelo Remo no início da temporada e chegou ao Leão com a chancela de Ricardo Catalá, então técnico azulino. No Leão, participou de toda a pré-temporada e chegou a atuar em 12 partidas pelo clube paraense, cinco delas como titular, mas a pós a saída de Caralá e a chegada de Gustavo Morínigo, Renato perdeu espaço no time e foi entrando cada vez menos. Sua última partida pelo Remo ocorreu na primeira partida da final do Campeonato Paraense, conta o Paysandu, no dia 7 de abril.

A negociação com o Náutico ocorreu e foi fechada a pedido do técnico do Timbu, Mazola Júnior. Ele aceitou a redução salarial no clube pernambucano, para se enquadrar dentro do teto salarial da equipe nordestina e fechou com alvirrubro até o término do Campeonato Brasileiro da Série C.

Renato Alves na sua apresentação no Remo (Samara Miranda / Remo)

O jogador aguarda a sua regularização para poder estrear com a camisa do Náutico e, caso seu nome seja publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID), até a próxima sexta-feira (24), poderá estrear contra o próprio Remo, no sábadiNa carreira, Renato Alves teve passagens pelo Aparecidense-GO, Atlético-GO, Goianésia_GO, Goiânia-GO, Grêmio Anápolis-GO, além de ter jogado em Portugal, defendendo o Nacional, Porto e Santa Clara.