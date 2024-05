VÍDEO: Torcedor do Paysandu provoca jogadores do Vila Nova após jogo: 'É para voltar caladinho'

O Paysandu conseguiu uma vitória elástica sobre o Vila Nova-GO na noite da última quarta-feira (22), na Curuzu, e encaminhou a conquista do quarto título da Copa Verde. Os poucos jogadores do Tigrão voltaram para casa frustrados e ainda tiveram que lidar com as provocações.

Enquanto aguardavam o voo para voltar para casa, um grupo de jogadores do Vila Nova-GO foi provocado por um torcedor do Paysandu, que também estava o aeroporto. O bicolor gravou o momento e compartilhou nas redes sociais.

"Seis a zero para respeitar o Paysandu. E é para voltar 'caladinho' para Goiânia", brincou o torcedor do Papão.

Nas imagens, é possível ver que o jogadores do Tigrão não gostam da brincadeira e respondem ao bicolor. No final, o torcedor do Papão ainda afirma que vai até Goiânia assistir ao jogo de volta da final da Copa Verde.

Na noite da última quarta-feira (22), na Curuzu, o Paysandu aplicou uma goleada história no Vila Nova. O Bicola fez 6 a 0, com direito a hat-trick de Nicolas. Com isso, o Papão encaminhou a conquista da Copa Verde. O clube é o maior vencer do torneio, com três títulos.

A partida de volta entre Vila Nova e Paysandu ocorre na próxima quarta-feira (29), no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, às 20h. O duelo terá transmissão lance a lance de OLiberal.com.