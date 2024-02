Hélio dos Anjos quer manter Paysandu na liderança do Parazão para chegar com folga na Copa do Brasil

Até o final da próxima semana, o Paysandu deve definir a situação da equipe no Campeonato Paraense. Serão dois jogos cruciais para as pretensões de Hélio dos Anjos em manter o time na liderança da competição, garantindo assim uma preparação intensa e 100% voltada para a estreia na Copa do Brasil, até o momento marcada para o dia 29 deste mês, contra o Ji-Paraná-RO.

"Se a gente fizer os pontos que precisamos nessas duas próximas partidas, podemos viver inteiramente em função da Copa do Brasil. Eu acredito que na última rodada teremos condições, contra o Castanhal, de já estar com a vida definida. Todo mundo sabe que a Copa do Brasil é de fundamental importância. Nós que somos da série B aumentamos a cota. E temos a possibilidade de passar para outra fase, o que é importante para o clube no quesito financeiro", avalia o treinador bicolor, que admite não ser uma tarefa fácil, sobretudo pela logística dos jogos no Parazão.

"Temos um jogo domingo, a partir de hoje diminuímos um pouco o volume. E por termos esse jogo num domingo, obrigatoriamente, pelo horário, eles terão a segunda-feira de folga, e depois teremos três dias para trabalhar pensando no Canaã. Ao mesmo tempo, o grupo chega de Canaã e não temos outra alternativa que não seja ir para Ji-Paraná dois dias antes. Vamos chegar na antevéspera do jogo, devemos dormir em Campinas ou Cuiabá".

A observação atenta ao calendário se faz necessária, dada a necessidade de gerenciar um plantel numeroso, que vem sendo atualizado constantemente com a entrada e saída de jogadores, seja por lesão ou ritmo de jogo. Eu só vou definir a equipe no sábado. Estou treinando com variações. O retorno já melhor do Vinicius é uma boa opção. O Leandro retornando também é uma boa opção. Perdemos o Jean Dias. O Robinho volta mais inteiro. Esses jogadores estarão mais à disposição. Penso em ver alguma coisa com o Michel, que já está aumentando seu nível físico. Teremos outras alternativas e o grupo está consciente disso", ressalta.

Hélio tem ainda uma possibilidade de estreia na defesa, com a chegada de Luan Freitas, recém-contratado junto ao Fluminense. Uma aquisição valiosa que o técnico recebe de braços abertos. "Uma das principais virtudes dele é a construção de jogo. Altamente técnico, até no biotipo. Conhece a posição, tem saída de bola do jeito que eu gosto. É um jogador que eu preciso sentir mais de perto a marcação, agressividade, encaixe. São coisas que ele já está pegando. Trabalhei com todos os jogadores ontem e o Luan é uma coisa positiva. Todas as informações que tivemos foi que, no fundo, o Fluminense não gostaria de emprestar", conclui.