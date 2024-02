Paysandu anuncia zagueiro ex-Fluminense para sequência da temporada; veja

O Paysandu anunciou na noite desta quarta-feira (14) a contratação do zagueiro Luan Freitas. O atleta, de 23 anos, chega gabaritado pela passagem recente no Fluminense, por onde ascendeu ao futebol profissional.

O atleta chega para compor um setor que já tem várias peças revezadas pelo treinador do bicola. Nos últimos jogos, entretanto, a titularidade tem estado com Bryan e Wanderson. Além deles, compõem o setor Naylhor, Lucas Maia, Carlão e Lucca Carvalho.

Quanto ao reforço, Luan disputou quatro das cinco partidas do Fluminense pelo Campeonato Carioca. A última em que vestiu a camisa tricolor foi na vitória por 3 a 0 sobre a equipe do Nova Iguaçu, no dia 28 de janeiro.

Luan tem praticamente toda a carreira profissional ligada ao clube carioca, onde começou nas categorias de base até a chegada ao profissional, em 2021. Além do tricolor, Luan teve uma breve passagem no Londrina, em 2023, antes de retornar e ser novamente emprestado, desta vez ao Papão da Curuzu.

O defensor possui 184 cm e vem a ser irmão do também zagueiro Lucas Freitas, atualmente no Juventude.