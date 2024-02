Após lesões graves, Bryan fala sobre o trabalho de recuperação física no Paysandu: ‘prevenção’

Recomeço. É assim que o lateral Bryan tem encarado a passagem pelo Paysandu nesta temporada. Após ficar quase dois anos sem jogar devido a uma grave lesão no joelho, o atleta tem reencontrado a melhor forma física e o bom futebol em Belém. Em entrevista concedida nesta quarta-feira (14), na Curuzu, o defensor disse que o departamento de preparação física do Papão tem ajudado na retomada da confiança dentro de campo.

"A gente faz um trabalho preventivo na academia. Depois dos jogos fazemos crioterapia e fisioterapia, tudo voltado pra melhor recuperação. No dia a dia no clube, fazemos treinos de fortalecimento pra não sentirmos dores ou lesões", explicou.

Bryan foi uma das apostas do técnico Hélio dos Anjos. Apesar do lateral estar no Novorizontino na temporada passada, ambos já haviam trabalhado juntos no Náutico, em 2020.

De acordo com o lateral, a presença do treinador ajudou na hora de decisão de vir para Belém. No entanto, a "boa fama" do Paysandu no mundo do futebol foi o fator primordial para a mudança de ares.

"Eu já tinha escutado muito do Paysandu, sempre coisas boas, envolvendo a torcida, que é muito apaixonada. Mas vindo pra cá eu me surpreendi ainda mais. Temos uma estrutura ótima de trabalho, ainda mais com o CT novo, e isso tem cativado os jogadores a virem jogar aqui", finalizou.

Com Bryan, o Paysandu entra em campo neste domingo (18), às 16h, contra o Cametá, no Parque do Bacurau. A partida é válida pela sexta rodada do Campeonato Paraense e terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.