Jogos do Remo e do Paysandu podem mudar de horário e local na Copa do Brasil

Remo e Paysandu já sabem seus adversários e dias dos confrontos da primeira fase da Copa do Brasil. A Confederação Brasileira de Futebol divulgou a tabela detalhada, porém, Porto Velho-RO e Ji-Paraná-RO, adversários de Leão e Papão, respectivamente, solicitaram mudanças de horário e um deles pediu para que a data do confronto fosse alterada.

A tabela divulgada pela CBF, coloca o Remo enfrentando o Porto Velho, fora de casa na próxima terça-feira (20), ainda sem local definido, às 20h. Já o Paysandu pega o Ji-Paraná, também fora da casa, no dia 29 de fevereiro, às 21h30, no Estádio Biancão, porém, os clubes devem pedir mudanças para o período da tarde, por conta da falta de iluminação. Uma das equipes já protocolou documentação na CBF.

O Ji-Paraná, adversário do Paysandu, já solicitou mudanças para o jogo. A equipe encaminhou o oficio à CBF e pediu a mudança de horário e também do dia da partida. O clube pede para a que a jogo saia do dia 29 de fevereiro, uma quinta-feira, e passe para o sábado, dia 2 de março, às 15h30, visando um melhor público na partida. Já o adversário do Remo, ainda não formolizou oficialmente o documento, de acordo com o site GE – Rondônia (RO).

A partida entre Porto Velho x Remo, provavelmente será disputada no Estádio Aluizão que, segundo o site Ge – Rondônia, possui capacidade para receber 2.700 mil torcedores. Já a partida entre Ji-Paraná x Paysandu, está marcada para o Estádio Biancão, que possui capacidade para receber 5 mil pessoas.