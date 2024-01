Remo enfrenta o Porto Velho-RO na primeira fase da Copa do Brasil 2024

O Remo já conhece o seu adversário na primeira fase da Copa do Brasil 2024. Em sorteio realizado na tarde desta terça-feira (30), na CBF, ficou definido que o Leão terá pela frente o Porto Velho-RO. A equipe paraense jogará fora de casa e terá a vantagem do empate.

A competição mais democrática do Brasil terá um confronto nortista na primeira fase. O Remo terá pela frente a equipe do porto Velho, que estava no Pote E. O confronto ainda não possui data, hora e local definido, porém, como o Remo está à frente do Porto Velho no Ranking Nacional de Clubes da CBF, o clube de Rondônia (RO) terá o direito de atuar em casa. A vantagem do empate na partida é do Remo. As datas previstas para os jogos da primeira fase da Copa do Brasil estão previstas para os dias 21 e 29 de fevereiro.

Quem passar de Remo x Porto Velho ecnara o vencedor de River-PI x Ypiranga-RS na segunda fase da Copa do Brasil. O Remo é o clube paraense que foi mais longe na Copa do Brasil. O Leão já foi semifinalista da competição nacional na temporada de 1991, quando foi eliminado para o Criciúma-SC, equipe que foi a campeã da Copa do Brasil.