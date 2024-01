Paysandu encara o Ji-Paraná-RO pela primeira fase da Copa do Brasil 2024

O Paysandu terá pela frente o Ji-Paraná-RO, na primeira fase da Copa do Brasil 2024. O sorteio foi realizado na Sede da CBF e teremos outro confronto entre Pará x Rondônia. A equipe bicolor jogará fora de casa e possui a vantagem do empate para seguir na Copa dom Brasil.

Esse será um confronto inédito. Paysandu x Ji-Paraná jamais se enfrentaram na história do futebol. Quem passar de Paysandu x Ji-Paraná, enfrenta o vencedor de Iguatu-CE x Juventude-RS. Papão x Ji-Paraná será mais um duelo entre Pará x Rondônia nesta Copa do Brasil 2024, já que, no mesmo sorteio, o Remo, maior rival do Paysandu, terá pela frente o Porto Velho-RO, também de Rondônia na primeira fase da competição.

Datas

As datas previstas para os jogos da primeira fase da Copa do Brasil estão previstas para os dias 21 e 29 de fevereiro.