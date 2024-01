Confira os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil 2024

Nesta terça-feira (30), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou o sorteio da Copa do Brasil e definiu todos os jogos da primeira fase da competição nacional. Ao todo, foram 80 clubes de todos os 26 estados do país sorteados em 40 jogos. Os jogos estão marcados para serem realizados entre 21 e 28 de fevereiro.

Os clubes foram divididos em 8 potes de acordo com o ranking nacional da CBF. Os 40 melhores ranqueados foram sorteados para enfrentar os 40 piores ranqueados, com os melhores ranqueados jogando fora de casa e com o direito de jogar pelo empate. Na primeira fase, os clubes recebem uma premiação que varia de R$1,4 milhões para times da Série A, R$1,25 milhões para times da Série B e R$750 mil para os demais participantes.

Além dos times da primeira fase, os clubes participantes da Libertadores deste ano, Athletico-PR, Goiás, Ceará e Vitória-BA só entram na competição a partir da terceira fase.

Também foi definido o chaveamento até a segunda fase da Copa do Brasil e os mandantes das partidas da fase seguinte da competição.

Confira todos os confrontos:

CHAVE 1

Sousa-PB x Cruzeiro-MG (vencedor é o mandante na 2ª fase)

Petrolina-PE x Cascavel-PR

CHAVE 2

Anápolis-GO x Tombense x MG

Nova Venécia-ES x Botafogo-SP (vencedor é o mandante na 2ª fase)

CHAVE 3

Cianorte-PR x Corinthians-SP

Olaria-RJ x São Bernardo-SP (vencedor é o mandante na 2ª fase)

CHAVE 4

Humaitá-AC x Sampaio Corrêa-MA (vencedor é o mandante na 2ª fase)

Maranhão-MA x Ferroviário-CE

CHAVE 5

Fluminense-PI x Fortaleza-CE (vencedor é o mandante na 2ª fase)

Manauara-AM x Retrô-PE



CHAVE 6

Porto Velho-RO x Remo-PA

River-PI x Ypiranga-RS (vencedor é o mandante na 2ª fase)

CHAVE 7

Real Noroeste-ES x Cuiabá-MT

Audax Rio-RJ x Portuguesa-RJ (vencedor é o mandante na 2ª fase)

CHAVE 8

Treze-PB x ABC-RN (vencedor é o mandante na 2ª fase)

Grêmio Sampaio-RR x Brusque-SC

CHAVE 9

Maringá-PR x América-MG (vencedor é o mandante na 2ª fase)

Independente-AP x Amazonas-AM

CHAVE 10

Operário-MS x Operário-PR

Villa Nova-MG x Aparecidense-GO (vencedor é o mandante na 2ª fase)

CHAVE 11

Moto Club-MA x Bahia-BA

Portuguesa Santista-SP x Caxias-RS (vencedor é o mandante na 2ª fase)

CHAVE 12

Trem-AP x Sport-PE (vencedor é o mandante na 2ª fase)

Murici-AL x Confiança-SE

CHAVE 13

Marcílio Dias-SC x Vasco da Gama-RJ (vencedor é o mandante na 2ª fase)

Água Santa-SP x Jacuipense-BA

CHAVE 14

São Luiz-RS x Ituano-SP

Costa Rica-MS x América-RN (vencedor é o mandante na 2ª fase)

CHAVE 15

União-MT x Atlético-GO

Real Brasília-DF x São Raimundo-RR (vencedor é o mandante na 2ª fase)

CHAVE 16

Rio Branco-AC x CRB-AL (vencedor é o mandante na 2ª fase)

Athletic-MG x Volta Redonda-RJ

CHAVE 17

Águia-PA x Coritiba-PR (vencedor é o mandante na 2ª fase)

Capital-TO x Tocantinópolis-TO

CHAVE 18

Operário-MT x Criciúma-SC

Itabaiana-SE x Brasiliense-DF (vencedor é o mandante na 2ª fase)

CHAVE 19

ASA-AL x Internacional-RS

Itabuna-BA x Nova Iguaçu-RJ (vencedor é o mandante na 2ª fase)

CHAVE 20

Iguatu-CE x Juventude-RS (vencedor é o mandante na 2ª fase)

Ji-Paraná x Paysandu-PA