Novo uniforme do Paysandu: após imagem vazar, clube divulga novidade e promete lançamento 'em breve'

O Paysandu vai lançar em breve a nova camisa reserva para a temporada 2024. Nesta quarta-feira (14), o perfil oficial da marca Lobo nas redes sociais adiantou o nome e a inspiração do segundo uniforme. Chamado de "Sentinela", faz alusão ao Hino do Pará e à própria história do Estado, que tem a alcunha de "Sentinela do Norte".

"Nosso Pará é o Sentinela do Norte, guardião de uma história rica e cheia de glórias. E o Paysandu? É o próprio Sentinela do Norte, o maior campeão da Amazônia! [...] Inspirada no nosso orgulho paraense e na tradição bicolor, ela [a camisa] é uma homenagem à nossa região e ao nosso clube, símbolo de força e payxão", afirma a arte de divulgação,

Duas imagens vazadas nos últimos dias já dão o tom do que se pode esperar do segundo manto alviceleste: será predominantemente branca, com duas faixas horizontais azuis e o escudo centralizado.

Imagem viralizou no começo da semana (Reprodução)

Os preços das novas camisas ainda não foram divulgados pelo Paysandu. A atual camisa titular, lançada em dezembro, é vendida a R$ 299,90 (masculina) e R$ 289,90 (feminina) nas Lojas Lobo, que são as revendedoras oficiais dos produtos do clube.