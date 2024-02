Paysandu: Executivo Ari Barros passa por cirurgia de emergência em Belém

O executivo do Paysandu, Ari Barros, de 45 anos, teve que passar por uma cirurgia de emergência. O profissional passou mal ao sair do Estádio da Curuzu, ontem (13), após uma crise de apendicite. A informação foi confirmada por uma fonte ligada ao clube alvicleste.

Ari Barros foi operado e deve receber alta médica nesta quarta-feira (14). O profissional está na sua segunda temporada como executivo do Paysandu. Ari Barros foi responsável por uma grande reformulação no elenco do Papão no ano passado, durante as disputas da Copa Verde e Série C do Brasileiro. A equipe paraense terminou a competição regional com o vice-campeonato e alcançou o principal objetivo do clube na temporada, que foi o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro.

Além do Paysandu, Ari Barros já exerceu a função em outros clubes do país, como o Remo, Juventude-RS e Náutico-PE, além de ser gerente de futebol no Treze-PB. Como jogador Ari atuou como zagueiro no ABC-RN, Portuguesa-SP, América-SP, Treze-PB, Guarani de Sobral-CE, além de Águia de Marabá em 2010 e no próprio Paysandu, na temporada de 2011. Seu último clube como jogador foi o Porto-PE, onde pendurou as chuteiras em 2013.