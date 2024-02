FPF modifica datas de jogos de Remo e Paysandu em duas rodadas do Parazão; confira a tabela

A Federação Paraense de Futebol (FPF) fez ajustes na 6ª rodada e divulgou a tabela detalhada da 7ª rodada do Parazão 2024, partidas que serão disputadas nos dias 24 e 25 de fevereiro. A FPF ainda confirmou o horário e local do jogo atrasado entre Tapajós e Remo, pela 3ª rodada da competição.

Curiosamente, para os azulinos, a 7ª rodada será disputada antes da 6ª. Isso porque o Leão entrará em campo primeiro contra o Águia de Marabá, no dia 25, e depois fará o duelo diante do São Franciso, dia 28, pela 6ª rodada. A partida contra o time de Santarém estava prevista para o dia 17 de fevereiro, mas foi alterada a pedido do Remo.

Outro jogo que sofreu mudança foi entre Cametá e Paysandu. O duelo saiu da noite do sábado, dia 17, para o domingo, dia 18, às 16h.

Arena Verde liberada

A partida entre Tapajós e Remo seria originalmente disputada no dia 28 de janeiro, na Arena Verde. Dias antes, em um jogo do Boto santareno contra o Águia, o lateral-direito Bruno Limão sofreu uma torção no joelho ao pisar em um buraco na grama, levantando um alerta sobre as condições do estádio. Na época, chegou-se a cogitar a transferência da partida, então, para o Mangueirão, por ser “campo neutro”, mas o estádio estava sendo preservado para o duelo entre Flamengo e Sampaio Corrêa, pelo Campeonato Carioca.

Após uma vistoria feita pela FPF na Arena Verde, o estádio foi vetado para reformas no relvado e o jogo adiado para o dia 14. Uma nova comissão da Federação retornou ao estádio nesta semana e manteve o veto para este jogo contra o Leão, mas quatro dias depois a praça esportiva de Paragominas já estará liberada. A nova tabela divulgada pela própria FPF confirma o duelo entre Tapajós e Castanhal, pela 6ª rodada, na Arena.

Confira como está a tabela das próximas rodadas do Campeonato Paraense:

3ª RODADA DO PARAZÃO 2024

Quarta-feira (14/02)

20h - Tapajós x Remo (Baenão)

6ª RODADA DO PARAZÃO 2024

Sexta-feira (16/02)

20h - Águia x Caeté (Zinho de Oliveira)

Domingo (18/02)

10h - Tuna Luso x Canaã (Souza)

15h30 - Bragantino x Santa Rosa (Diogão)

16h - Tapajós x Castanhal (Arena Verde)

16h - Cametá x Paysandu (Parque do Bacurau)

Quarta-feira (28/02)

20h - Remo x São Francisco (Baenão)

7ª RODADA DO PARAZÃO 2024

Sábado (24/02)

15h30 - Castanhal x São Francisco (CT Castanhal)

16h - Canaã x Paysandu (Rosenão)

Domingo (25/02)

10h - Tuna Luso x Santa Rosa (Souza)

16h - Cametá x Bragantino (Parque do Bacurau)

16h - Tapajós x Caeté (Arena Verde)

17h - Remo x Águia (Baenão)