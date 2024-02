Gol de mão? Veja lance de Jonathan Chula, da Tuna, contra o Remo; vídeo

A Tuna venceu o Remo no clássico Re-Tu nesta quinta-feira (8), no Baenão, por 3 a 2, e um dos gols marcados na vitória da Águia Guerreira foi polêmico. Em um vídeo da transmissão da partida entre Remo e Tuna, em câmera lenta, o atacante Chula pode ter desviado com a mão no segundo gol marcado da Lusa na vitória contra o Remo. Confira o lance:

O lance ocorreu aos 21 minutos do primeiro tempo. O cruzamento da direita foi feito por Wander, e Chula se antecipou no primeiro pau para fazer um leve desvio, o suficiente para tirar do goleiro azulino Marcelo Rangel. O gol deixou, naquela momento, a Tuna vencendo a partida por 2 a 1. O Leão só iria igualar o placar novamente aos 31, com Jaderson aproveitando bola alçada na área por Felipinho.

A derrota para o Cruzmaltino abalou o ambiente azulino e derrubou a invencibilidade da equipe na temporada. O Leão agora é o 4º colocado, com 7 pontos. A Tuna assumiu a vice-liderança, com 9. Os azulinos, porém, têm um jogo a menos da competição - a partida adiada contra o Tapajós, pela 3ª rodada, que será cumprida no próximo dia 14.