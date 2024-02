Tapajós x Remo: FPF confirma partida no Baenão, pela 3ª rodada atrasada do Parazão

A Federação Paraense de Futebol (FPF) oficializou a mudança de local da partida entre Tapajós e Remo, adiada da terceira rodada do Parazão 2024. O confronto, inicialmente marcado para a Arena Verde, será na próxima quarta-feira (14), às 20h, no Baenão, casa do Leão, apesar do mando de campo ser do Boto santareno. A decisão ocorre em razão do veto ao estádio de Paragominas, pelas más condições do gramado - segundo avaliação de uma comissão da própria FPF.

A medida também foi possível porque os 12 clubes participantes do Campeonato Paraense entraram em acordo, em congresso técnico extraordinário realizado no dia 30 de janeiro, para permitir a possibilidade de inversão de mando de campo durante o estadual. A decisão é vista como um paliativo pela FPF para a escassez de praças esportivas em boas condições no Pará. Atualmente, apenas Mangueirão, Curuzu e Baenão, todos em Belém, reúnem qualidade de gramado considerada “nível A” por representantes da entidade.

O Estádio Zinho de Oliveira, em Marabá, também teve o gramado revitalizado e está em boas condições. As demais praças esportivas da região continuam apresentando diversos problemas, principalmente relacionados ao campo de jogo.

Arena Verde vetada

A partida entre Tapajós e Remo seria originalmente disputada no dia 28 de janeiro, na Arena Verde. Dias antes, em um jogo do Boto santareno contra o Águia, o lateral-direito Bruno Limão sofreu uma torção no joelho ao pisar em um buraco na grama, levantando um alerta sobre as condições do estádio. Na época, chegou-se a cogitar a transferência da partida, então, para o Mangueirão, por ser “campo neutro”, mas o estádio estava sendo preservado para o duelo entre Flamengo e Sampaio Corrêa, pelo Campeonato Carioca.

Após uma vistoria feita pela FPF na Arena Verde, o estádio foi vetado para reformas no relvado. Uma nova comissão da Federação retornou ao estádio nesta semana e manteve o veto, apesar do apelo feito pelo presidente do Tapajós, Sandicley Monte, à reportagem na última quinta-feira (8).

“Financeiramente é bom jogar em Belém, mas prefiro cumprir o acordo que fizemos com os gestores da cidade de Paragominas. Quem tem que brigar com isso é a Prefeitura, que gere o estádio. Não posso ficar em uma briga que não depende de mim. Quero o jogo em Paragominas, sempre deixei bem claro com o prefeito, mas não posso brigar com algo que não faz parte da minha competência”, disse no dia 8.

O Tapajós, que é de Santarém, vinha mandando seus jogos em Paragominas após um acordo com a prefeitura local. O clube acabou se tornando itinerante desde que o Estádio Colosso do Tapajós, no Oeste do estado, foi fechado para reforma, em 2022. No ano passado a equipe exerceu o mando de campo no município de Ipixuna do Pará.