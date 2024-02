Importante no acesso do Paysandu, meia Robinho fala sobre término da carreira: 'próximo do fim'

O Paysandu está classificado para a segunda fase do Parazão, após a vitória por 1 a 0, diante do Cametá, fora de casa, no último final de semana, pela 6ª rodada. Além da comemoração pela manutenção da invencibilidade, da liderança do campeonato e da classificação antecipada, o meia Robinho, de 38 anos, comemorou seu retorno ao time atuando quase a partida inteira. O atleta alviceleste caminha para o fim da carreira de jogador, disse estar feliz em atuar pelo Paysandu, mas garante que o fim está próximo.

Em entrevista à TV Cultura, Robinho, que foi eleito o craque da partida contra o Cametá, falou sobre o retorno ao Paysandu como titular, já que tinha entrado no segundo tempo do clássico contra o Remo. O atleta atuou quase a partida inteira e deu passe para o gol do artilheiro Nicolas e falou da importância da vitória, classificação e se manter líder do Parazão.

“Feliz [pela 20ª partida]. Um pouco mais de seis meses de clube, três meses sem jogar e fico feliz em ter voltado, ter ajudado dando passe, que é mais a minha função, que é dar assistência, buscar ajustar o time. Foi uma vitória importante, mantém a nossa equipe na liderança e é importante fincar à frente, além de conhecer as cidades do interior, uma viagem um pouco diferente, viajamos de barco e feliz em estar vivendo esse momento”, disse.

Robinho jogou praticamente toda a partida contra o Cametá (Jorge Luís Totti/Paysandu)

Perguntado da forma como joga, dosando força e velocidade, se ele daria para jogar até os 46 anos, o jogador agradeceu, mas afirmou que o fim da carreira está próximo, que ainda não decidiu quando será, mas que a cada partida é um desafio e deixou claro que a aposentadoria está perto.

“Obrigado, é muita moral, mas não dá, não. São muitas dores no joelho, tornozelo. As viagens desgastam bastante, os treinamentos diários. São 19 anos de carreira e está chegando próximo do fim [da carreira] e estou desfrutando cada dia mais. Não sei quando será [o fim da carreira], se será esse ano, ou ano que vem, enquanto isso estou desfrutando e a cada dia que passa tenho mais prazer de entrar em campo, de treinar e isso me motiva a cada dia. Fico feliz em você querer que eu jogue até os 46 anos, mas é difícil e está cada vez mais próximo do fim”, confessou.

Robinho exerce um poder de liderança no elenco bicolor (Thiago Gomes / O Liberal)

O jogador recentemente viajou para acompanhar o nascimento se sua filha e afirmou passar por um momento especial na carreira. Robinho citou também a rodagem que o técnico Hélio dos Anjos vem fazendo na equipe e disse que isso é importante para o grupo, que ganha oportunidades.

“É um momento especial na minha vida. Sou pai novamente, ela novinha, meu filho de 13 anos estava assistindo ao jogo. O Hélio [dos Anjos] fez muitas mudanças e continuamos vencendo, dando rodagem para todo mundo e pensar na sequência do campeonato”, falou.

Rodado e com um lastro de títulos em grandes clubes do país, Robinho chegou ao Paysandu no ano passado, quando o clube bicolor estava passando por uma reformulação no elenco. O jogador teve um papel fundamental na conquista do tão desejado acesso à Série B do Brasileiro. Nesse período vestindo a camisa do Papão, o meia fez dois gols.

Além do Paysandu, Robinho defendeu também o Mogi Mirim-SP, Santos-SP, Coritiba-PR, Palmeiras-SP, Cruzeiro-MG e antes de acertar com o Papão, estava jogando a Série B pelo Avaí-SC.