Parazão: Rodada com gol de artilheiro, novo lanterna e briga pelo G8 fica acirrada; veja a tabela

A 6ª rodada do Campeonato Paraense 2024 teve início na sexta-feira (16), com o Águia de Marabá derrotando o Caeté, 1 a 0, no Zinho Oliveira e entrando de vez na luta na parte de cima da tabela. O Azulão agora é o 4º colocado com 9 pontos e o Caeté está na 5ª posição.

O restante da rodada ocorreu no domingo, tendo o jogo principal sendo o confronto entre Cametá x Paysandu. E o Papão jogando fora de casa conseguiu mais uma vitória, dessa vez pelo placar de 1 a 0, gol do artilheiro e sempre decisivo Nicolas. O Paysandu lidera o Parazão com 16 pontos, seque invicto, tem o artilheiro da competição, o atacante Nicolas, com 6 gols e está virtualmente classificado para as quartas de finais. Já o Cametá fecha o G8 com 6 pontos e caiu posições na tabela.

Em Belém, a Tuna Luso Brasileira recuperou a vice-liderança do Parazão. A Águia do Souza venceu o Canaã por 1 a 0, com golo do “talismã” Gabriel Furtado, mais uma vez no final do jogo, assim como ocorreu no clássico diante do Remo. A Lusa agora soma 12 pontos, segue invicta no Parazão e está virtualmente classificada. Por outro lado, o Canaã segue sem vencer na competição e agora é o novo lanterna do Campeonato Paraense com apenas três pontos.

No Estádio Diogão, em Bragança (PA), o Santa Rosa venceu a segunda no Parazão e a vítima foi o Bragantino. O Macaco-Prego derrotou o Tubarão por 1 a 0, com gol do atacante Flávio, ex-Paysandu e agora entrou de vez na luta pela classificação. A equipe de Icoaraci está na 6ª colocação com 8 pontos. Já o Bragantino é o 7º com 6 pontos conquistados.

Fechando a rodada jogaram Tapajós x Castanhal, na Arena Verde, em Paragominas (PA). O Japiim da Estrada venceu a primeira no Parazão, pelo placar de 2 a 0 e saiu da lanterna e também da zona de rebaixamento. O Japiim agora é o 9º colocado com 5 pontos, mesma pontuação do Tapajós, que ocupa a 10ª posição.

A 6ª rodada ainda não está fechada, já que a partida entre Remo x São Francisco, foi adiada por conta da estreia do Remo na Copa do Brasil.

VEJA A CLASSIFICAÇÃO

1º - Paysandu – 16 pontos

2º - Tuna Luso – 12 pontos

3º - Remo – 10 pontos

4º - Águia de Marabá – 9 pontos

5º - Caeté – 8 pontos

6º - Santa Rosa – 8 pontos

7º - Bragantino – 6 pontos

8º - Cametá – 6 pontos

9º - Castanhal – 5 pontos

10º - Tapajós – 5 pontos

11º - São Francisco – 4 pontos

12º - Canaã – 3 pontos