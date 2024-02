Tuna vence o Canaã com gol de 'talismã' e recupera a vice-liderança do Parazão

A Tuna Luso Brasileira conseguiu a terceira vitória no Campeonato Paraense 2024 ao vencer o Canaã, na manhã deste domingo (18), no Estádio Francisco Vasques, em Belém, em partida válida pela 6ª rodada do Parazão. O resultado recolocou a Águia Guerreira na vice-liderança do estadual, além de manter a invencibilidade no campeonato.

O gol da Tuna foi marcado pelo “talismã” da equipe, o atacante Gabriel Furtado, que pelo segundo jogo consecutivo decidiu a favor da Lusa, já no final da partida, aos 43 minutos da segunda etapa. O jogador recebeu passe dentro da área, matou a bola no peito e chutou rasteiro, no canto oposto do goleiro do Canaã, fazendo a alegria dos torcedores cruzmaltinos no Souza.

A Lusa agora soma 12 pontos no Campeonato Paraense e ultrapassou o Remo, que possui 10 pontos, mas tem um jogo a menos e não entra em campo nesta rodada, por conta do confronto da Copa do Brasil, na próxima terça-feira (20), em contra o Porto Velho-RO, fora de casa. O triunfo da Águia Guerreira colocou a Tuna em uma situação confortável e perto da classificação para a segunda fase do Parazão, além de se manter invicta na competição, com seis partidas, sendo três empates e três vitórias.

O próximo compromisso da Tuna será diante do Santa Rosa, no domingo (25), também no Estádio do Souza, às 10h.

Por outro lado, o Canaã, campeão da Segundinha, segue sem vencer no Parazão e na zona de rebaixamento, com apenas 3 pontos. O Falcão pode ser ultrapassado e ocupar a lanterna da competição, caso o Castanhal empate ou vença o Tapajós neste domingo.

O próximo compromisso do Canaã será contra o Paysandu, no sábado (24), no Estádio Rosenão, na cidade de Parauapebas, sudeste do Pará.