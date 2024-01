Jogador ex-Paysandu e Tuna é informado da morte do pai no estádio, joga e marca gol da vitória

O jogador paraense Anderson Tanque, de 26 anos, viveu momentos difíceis na noite de ontem (23), antes da partida entre Novo Hamburgo-RS x Santa Cruz-PE, pela 2ª rodada do Campeonato Gaúcho. Na chegada ao estádio, Anderson soube do falecimento do pai e optou por jogar a partida. No jogo, Tanque marcou um dos gols do Novo Hamburgo e dedicou o gol ao pai.

Antes do jogo a partida foi prestado um minuto de silêncio por conta do falecimento do pai da Anderson Tanque, Seu Edson Carlos da Silva. Anderson Tanque iniciou a partida no banco de reservas, mas entrou no decorrer do jogo. O atleta brilhou e fez o gol da vitória do Nóia pelo placar de 2 a 1, completando cruzamento na área.

Natural da cidade de Concórdia do Pará (PA), Anderson Tanque atuou pelo Paysandu na temporada de 2017 e 2018 e esteve no grupo do Papão da Curuzu que conquistou o título da Copa Verde em 2018, além de ter jogado pelo Carajá e também pela Tuna Luso Brasileira. Em entrevista após a partida ao Canal SporTV, Anderson Tanque estava bastante emocionado e falou da morte do pai, além de dedicar o gol ao Seu Edson.

“Infelizmente hoje recebi a notícia que perdi meu pai. Passando por um momento muito difícil. Mesmo assim optei por jogar e esse gol é para ele”, disse o jogador.

Na carreira, Anderson tanque teve passagens por vários clubes. Além de Paysandu, Tuna e Carajás, o atacante defendeu as cores do Operário-MT, Tupi-MT, Ypiranga-AP, além do Paraná (PR) e Camburiú-SC.