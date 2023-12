Atacante do Palmeiras, Rony exalta açaí do Pará 'o original e melhor do mundo'

O jogador de futebol paraense Rony, atacante do Palmeiras, exaltou o açaí em sua rede social, na manhã deste sábado (23). O jogador publicou um vídeo em que aparece batendo o fruto em uma máquina conhecida como despolpadeira de açaí.

"O original e o melhor açaí do mundo é o do meu Pará", escreveu o atacante na legenda do vídeo. veja:

Nos comentários, internautas interagiram concordando com o jogador. "Com aquele peixão frito", escreveu uma internauta.

"Só falta a farinha de Bragança", escreveu outro.

E teve comentário até de quem nunca provou o açaí. "Deve ser espetacular... um dia eu provo", comentou uma seguidora.