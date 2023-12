Curtindo as férias, atacante paraense Rony 'solta o gogó' e vídeo viraliza na internet; veja

Quando não está nos gramados infernizando as defesas adversárias, o atacante Rony mostra que é "gente da gente". Em um vídeo postado nas redes sociais do atleta, ele aparece cantarolando ao microfone para a alegria das pessoas que o incentivam por trás das câmeras. O registro caiu nas graças do povo e ganhou mais de 50 mil curtidas em menos de uma hora.

Veja:

O jogador está curtindo férias ao lado na Vila Quadros, distrito de Magalhães Barata, onde a família dele reside. Nas imagens, Rony aparece cantando, enquanto várias pessoas o incentivam a soltar a voz na canção 'Morango do Nordeste', de autoria de Lairton e Seus Teclados.

VEJA MAIS



Rony está em fase final de recuperação de uma cirurgia no braço que o tirou da reta final do Campeonato Brasileiro, conquistado pelo Palmeiras. Ao todo, o jogador participou de três títulos pelo Verdão na temporada. Primeiro foi a Supercopa do Brasil, no início do ano, seguido do Campeonato Paulista e do Brasileirão, o segundo de sua carreira.