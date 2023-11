Veja a lista de jogadores paraenses campeões da Libertadores, Recopa e Copa Sul-Americana

A final da Copa Libertadores no último final de semana entre Fluminense-RJ x Boca Juniors-ARG, entrou para a história como o primeiro troféu continental do clube brasileiro. O elenco Tricolor contou com o paraense Paulo Henrique Ganso na conquista, que, teve o sabor de levantar mais uma taça da competição internacional, a segunda da Libertadores e a terceira na carreira. A equipe de O Liberal fez um levantamento dos paraenses campeões internacionais.

Além de Paulo Henrique Ganso, outros paraenses também tiveram o gostinho de conquistar a América do Sul, tanto levantando a taça da Libertadores, quanto conquistando a Copa e a Recopa Sul-Americana.

Paulo Henrique Ganso

Ganso conquistou seu primeiro título da Libertadores em 2011, quando jogava pelo Santos-SO, em decisão diante do Peñarol-URU. Nesta equipe, Ganso era o Camisa 10 e tinha como companheiro de clube o atacante Neymar. Além da conquista da Libertadores dom o Fluminense, no último sábado (4), Ganso conquistou a Copa Sul-Americana em 2012 com o São Paulo, contra o Tigre-ARG. São três conquistas no currículo do paraense de Ananindeua (PA).

Paulo Henrique Ganso no Fluminense (Rener Pinheiro/MoWA Press)

Rony

O atacante Rony também possui títulos internacionais na carreira. Paraense da cidade de Magalhães Barata (PA), têm no currículo quatro títulos sul-americanos. O primeiro foi a Copa Sul-Americana de 2018 pelo Athletico-PR. O jogador conquistou duas Libertadores pelo Palmeiras-SP nos anos de 2020 e 2021. Rony também levantou a taça da Recopa Sul-Americana no ano passado, também pelo Palmeiras.

Rony com a bandeira do Pará comemorando mais um título com o Palmeiras (Marco Galvão/Palmeiras)

Vélber

O ex-jogador do Remo e do Paysandu Vélber, também teve o gostinho de conquistar um título Sul-Americano. Vélber conquistou a Copa Libertadores pelo São Paulo-SP, na temporada 2005, porém, não entrou nas partidas, mas esteve no grupo campeão. O São Paulo, em julho de 2020, comemorou 15 anos da conquista e, dias antes, homenageou Vélber com uma publicação nas redes sociais em que o considera um “Herói da América”.

Vélber atuou pelo São Paulo nas temporadas de 2004 e 2005 e conquistou o título da Libertadores com o Tricolor em 2005 (Fernando Pilatos/AE)

Pará

O lateral-direito Pará, de 37 anos, conquistou duas Libertadores na Carreira. O jogador estava na Portuguesa-SP nesta temporada, levantou a taça mais importante da América do Sul com o Santos-SP, em 2011, ao lado de Ganso e participou de 10 jogos do Peixe na conquista. Já em 2019, Pará estava no elenco do Flamengo campeão da Libertadores diante do River Plate. Com a camisa do Mengão Pará realizou seis partidas na campanha que terminou com a taça na Gávea.

Pará já conquistou a Libertadores pelo Santos e pelo Flamengo (Ivan Storti / Santos FC)

Lucas Gomes

Outro paraense que conquistou o título Sul-americano foi o atacante Lucas Gomes. Natural de Bragança (PA), Lucas Gomes passou pelo Bragantino, São Raimundo, Castanhal, Ananindeua e Tuna Luso, além de Londrina-PR, Icasa-CE, Sampaio Corrêa-MA, Fluminense-RJ e Chapecoense-SC, seu último clube. Lucas Gomes morreu vítima do acidente aéreo com a delegação da Chape, em 2016, quando a equipe catarinense viajava para a Colômbia, para enfrentar o Atlético Nacional-COL. A partida não ocorreu e, em homenagem ao clube brasileiro, o Atlético Nacional oficializou um pedido feito pelos próprios jogadores, de entregar o título da Copa Sul-Americana à Chapecoense e, a Conmebol declarou a Chape campeã da competição continental daquele ano.

Lucas Gomes era paraense de Bragança (PA) (Cleberson Silva / Chapecoense)