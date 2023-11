Paraense Ganso conquista bi da Libertadores pelo Fluminense e leva 10 amigos para a final no Maraca

O Fluminense “copou” a Libertadores e levantou a taça da maior competição da América do Sul. O título foi inédito para o Tricolor, porém, para o Camisa 10 do Flu a conquista da Libertadores foi a segunda na carreira. O paraense Paulo Henrique Ganso, de 34 anos, teve a honra de ser bicampeão da competição sul-americana e igualou os títulos de Rony, outro paraense com duas conquistas continentais.

O jogador bancou passagens, hospedagens e ingressos para 10 amigos de adolescência, que acompanharam a grande decisão da Libertadores 2023 no Maracanã. Paraense de Ananindeua (PA), na Região Metropolitana de Belém, Paulo Henrique ganso conquistou a sua primeira Copa Libertadores na temporada de 2011, com a camisa do Santos-SP. O jogador foi o “maestro” da equipe, que tinha um elenco com Edu Dracena, Léo, Neymar, Elano, Danilo, além de outro “papa-chibé”, o lateral Pará. A conquista do título da Libertadores pelo Fluminense, rendeu uma homenagem do amigo Neymar, ao clube das Laranjeiras, que citou PH Ganso na publicação feita no Instagram.

Amigos de adolescência do jogador Paulo Henrique Ganso acompanharam a final da Libertadores no Maracanã com tudo pago pelo Camisa 10 do Fluminense (Divulgação)

O jogador iniciou a carreira no futsal da Tuna Luso, atuou pelo Paysandu e foi para o Santos em 2006. No Peixe ganhou notoriedade, colecionou títulos e entrou para a história do Santos com a conquista do tricampeonato da Libertadores. Em 2012 se transferiu para o São Paulo, conquistou a Copa Sul-Americana ficou no Tricolor até 2016. Jogou no Sevilha por três temporadas e em seguida foi atuar na França, pelo Amiens. O seu retorno ao Brasil foi em 2019 para o Fluminense.

Ganso ganhou chances com o técnico Fernando Diniz e nesta temporada já esteve em campo 48 vezes, com quatro gols e 10 assistências. Nesta Libertadores o jogador paraense atuou em 12 partidas pelo Fluminense.