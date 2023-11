Após levar ‘fora’, jogador paraense Douglas Santos é acusado de agredir mulher em Belém

O jogador paraense Douglas Santos, que foi campeão da Série C com o Amazonas-AM nesta temporada, é acusado de agressão pela jovem Lígia Silva, que fez um boletim de ocorrência contra o jogador e expôs a situação em sua rede social. O caso teria ocorrido na madrugada do último sábado (11/11).

Em sua rede social, a moça informou que Douglas tentou ficar com ela “à força”. Lígia falou que conversou com o atleta, mas que não quis ficar com ele e isso teria gerado revolta em Douglas Santos, que então teria invadido o banheiro em que a jovem estava e a agredido.

“Passei horas decidindo se realmente faria isso, pois é uma exposição grave. Mas sou vítima, não posso me calar. Estou há mais de 24h sem me alimentar, só a base de água e isso está me matando por dentro. Na madrugada da sexta para sábado esse monstro [Douglas Santos] queria ficar comigo a força. Acreditem, uma pessoa que pega um fora e continua pressionando, quer ficar por força sim”, iniciou Ligia em postagem no Instagram”.

“Ele [Douglas Santos] tentou conversar comigo por uns 10 minutos e foi o suficiente para eu perceber o quanto ele é uma pessoa tóxica. Saí de lado e fui ao banheiro fazer xixi e aí que o pesadelo começa. O Douglas Santos invadiu o banheiro, me agarrou e me agrediu. Arrancou meu cabelo, unha e partiu meu beiço. Só não apanhei mais, pois sou forte e ainda consegui lutar com ele, mas minha força é incomparável com a dele”, concluiu a jovem.

Boletim de ocorrência

Lígia ainda relatou que registrou um boletim de ocorrência contra Douglas Santos e fez exame de corpo e delito. Ela relata que o atleta teria mandado mensagem rindo da situação e afirma que está traumatizada com tudo que ocorreu.

“Não se contendo com tudo o que fez comigo, ele ainda me mandou uma figurinha rindo da minha situação, do meu medo e do meu desespero. Estou em prantos digitando isso, não consigo parar de chorar. Ele me deixou em trauma que pensei nunca sofrer. Já tomei providências, fiz corpo de delito e você pagará perante a Justiça, Douglas Santos. Você é um monstro, maníaco doente. Acabou com o meu psicológico”, escreveu.

Douglas Santos

A reportagem de O Liberal entrou em contato com o jogador Douglas Santos, mas até o momento o atacante não respondeu.

Carreira

Douglas Santos, de 24 anos, é natural de Rondon do Pará (PA) e estava atuando nesta temporada pelo Amazonas-AM, clube que foi o campeão da Série C. O atacante teve passagens pela Desportiva Paraense, Santos-SP, Bahia-BA, Guarani-SP, Corinthians-SP, São Bernardo-SP, Londrina-PR, Athletic-MG, Jacuipense-BA e Ponte Preta-SP.