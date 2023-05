Manipulação de apostas: jogadores do Parazão 2023 foram aliciados por apostadores, afirma fonte

O futebol paraense não deve ficar ileso as investigações de manipulação de apostas e resultados que explodiram no Brasil nos últimos dias. De acordo com fontes consultadas pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, foram constatados indícios de fraudes em partidas do Campeonato Paraense deste ano. Ainda segundo a apuração da reportagem, os casos envolviam aliciamento de atletas por parte de apostadores.

Segundo a fonte, um dos clubes que teria jogadores envolvidos no esquema de manipulação seria o São Franscico, de Santarém. De acordo com as informações repassadas à redação, mais de um jogador do elenco do Leão Santareno teria sido aliciado por apostadores durante a atual edição do Parazão.

Em contato com o Núcleo de Esportes de O Liberal, o presidente do São Fransico, Valdir Matias Júnior, disse que existem nomes suspeitos de participarem do esquema. No entanto, o clube aguarda um posicionamento oficial do Ministério Público do Estado do Pará.

"Tiveram denúncias de alguns nomes, sobretudo por parte de alguns torcedores. Só que não conseguimos identificar problemas, por meio da nossa auditoria interna. Aguardamos o MP se pronunciar, já que o órgão tem um relatório sobre o caso", explicou.

Vale lembrar que o São Francisco aparece no "radar" de fraudes esportivas pela segunda vez no ano. No final de fevereiro, torcedores acusaram a equipe do Oeste do Pará de participar de um possível esquema de apostas esportivas. A denúncia partiu após a derrota do Leão Santareno para o Tapajós, por 3 a 2.

Na época, a diretoria do São Francisco se posicionou, por meio de nota, dizendo que confiava na integridade de cada jogador e da comissão técnica da equipe. No entanto, o caso foi levado adiante e está no Ministério Público do Pará (MPPA).

Logo após a denúncia, a Federação Paraense de Futebol (FPF) contratou a Sportradar Integrity Services, empresa contratada para monitorar a "integridade do Parazão". A companhia investigou o caso e elaborou um relatório, sigiloso, que foi enviado diretamente ao MPPA.

O Núcleo de Esportes de O Liberal entrou em contato com o Ministério Público sobre o conteúdo do relatório e aguarda retorno.

Operação Penalidade Máxima

O Ministério Público de Goiás fez uma nova denúncia de manipulação de jogos no futebol brasileiro. De acordo com informações publicadas pela revista Veja, o MP está investigando pelo menos 20 partidas das Séries A e B do Campeonato Brasileiro de 2022, além de confrontos dos estaduais ocorridos neste ano.

A denúncia foi feita com base em equipamentos apreendidos na Operação Penalidade Máxima, realizada anteriormente. Os jogos investigados envolvem apostas em lances como punições com cartões amarelo ou vermelho, além de pênaltis.

Segundo o MP, o grupo criminoso aliciava jogadores com propostas que variavam entre R$ 50 mil e R$ 100 mil para que cometessem lances específicos nos jogos, como um número determinado de faltas, levar cartão amarelo, garantir um número específico de escanteios para um dos lados e até atuar para a derrota do próprio time.

Os apostadores obtinham lucros altos em diversos sites de apostas, seja diretamente ou por meio de laranjas, diante dos resultados previamente combinados.