Parazão: torcida aponta possível esquema de apostas esportivas envolvendo jogadores do São Francisco

O Parazão 2023 está na quarta rodada e o São Francisco, clube de Santarém, perdeu as últimas três partidas na competição e soma apenas três pontos na tabela. A sequência de maus resultados fez um grupo de torcedores do Leão santareno encaminhar uma carta aberta à diretoria, em que pede investigações sobre denúncias de um possível esquema de apostas esportivas envolvendo atletas da equipe.

Na carta, publicada nas redes sociais, a torcida solicita mais rigor por parte da diretoria do São Francisco e que, caso seja comprovada a suspeita de esquema de apostas, que os jogadores envolvidos sejam afastados imediatamente do elenco.

A torcida informa também que acredita no trabalho desenvolvido pelo treinador Samuel Cândido e pede uma conversa franca entre o técnico e os jogadores, para que os atletas possam honrar a camisa do São Francisco e que possam evitar o rebaixamento imediato para a Segundinha do Parazão. A equipe retornou à elite este ano após ser vice-campeã da Segundinha no segundo semestre do ano passado.

Nota foi divulgada nas redes sociais (Divulgação)

O Núcleo de Esportes de O Liberal entrou em contato com o São Francisco e com a Federação Paraense de Futebol (FPF), mas até o momento não obteve resposta de nenhuma das duas entidades.

O São Francisco está na nona colocação no Parazão com três pontos, mesma pontuação do Tapajós, primeiro clube na zona de rebaixamento. A equipe tem quatro partidas disputadas no Campeonato Paraense até aqui. Primeiro venceu o Caeté por 1 a 0 na rodada de abertura e depois perdeu três partidas seguidas, para Remo (1 a 0), Castanhal (1 a 0) e Tapajós (3 a 2).