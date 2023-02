Em partida de cinco gols, Tapajós vence São Francisco e garante primeira vitória no Parazão

O Tapajós se recuperou da derrota sofrida para o Paysandu e despachou a equipe do São Francisco, no clássico do oeste paraense, pela quarta rodada do Parazão. A partida foi disputada no estádio Ipixunão, em Ipixuna do Pará e teve nada menos que cinco gols, com vitória do Boto por 3 a 2.

Enfim, depois de três derrotas consecutivas, a equipe do Tapajós conseguiu emplacar um triunfo neste Parazão. Apesar disso, não foi nada fácil garantir os três pontos, num jogo que começou quente, com vitória parcial do São Francisco, que abriu o placar aos quatro minutos, em bela jogada individual de Gabriel, que desceu o campo de ataque driblando os zagueiros para finalizar num chute a meia altura.

O susto logo foi superado pelo Tapajós, que não só empatou, mas virou e ampliou, ainda no primeiro tempo. A reação começou aos oito minutos, com Hudson, em jogada dentro da grande área. O atleta recebeu o passe em profundidade, entrou e chutou rasteiro. A virada aconteceu aos 18, depois que Ângelo achou Mandi livre na entrada da grande área e fez o lançamento para o atacante, que só teve o trabalho de girar o corpo e empurrar no canto do goleiro.

Thiago Mandi passou a ser o principal destaque do Tapajós, estando presente em quase todas as jogadas de ataque. Aos 38 ele protagonizou uma pintura, ao receber a bola no campo de ataque e arrematar num chute de longa distância, que subiu e bateu no ângulo do arqueiro adversário, ampliando o placar para 3 a 1. Antes do fim do primeiro tempo, o São Francisco conseguiu reagir e diminuiu a vantagem com Gabriel, depois de um erro na saída de bola do Tapajós, dando números finais ao duelo.

Na próxima rodada, o São Francisco recebe o Bragantino, em Ipixuna, e o Tapajós vai a Marabá, quando enfrenta o Águia. O resultado deixou o São Francisco na lanterna do grupo B, com três pontos, e o Boto santareno também com três, na terceira posição do grupo C.