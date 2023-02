Tuna vence o Caeté com gol de pênalti e consegue a primeira vitória no Parazão 2023

Tuna conseguiu derrotar o Caeté por 1x0 neste sábado (25), no Estádio do Souza, em Belém. Essa foi a primeira vitória lusa na competição. Essa foi a primeira vitória do clube cruzmaltino no campeonato. O atacante Welthon, eleito craque da partida, foi quem garantiu os três pontos para a Tuna, na cobrança de um pênalti.

Mesmo com o grito dos torcedores para que o jogo terminasse, o juiz levou até 53 minutos do segundo.

Antes do jogo, o clube português acumulava dois pontos e está na nona posição da tabela do Parazão. Com a vitória, o time conseguiu ultrapassar o rival da partida na classificação.

O técnico da Lusa, Josué Teixeira, manteve o time da última partida, que terminou em 3x3 contra o Bragantino, apesar de ter testado novas possibilidades durante os treinos durante a semana.

Já o Caeté precisava da vitória para subir ainda mais na tabela. O clube de Bragança (PA) está em sexto lugar, com quatro pontos. Mesmo derrotado, o clube pôde se manter na zona de classificação e permaneceu próximo do topo da tabela.