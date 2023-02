Torcedor invade jogo entre PSV Eindhoven e Sevilla e dá soco no goleiro do time espanhol; vídeo

Um torcedor invadiu o campo durante o jogo entre PSV Eindhoven e Sevilla, pela Liga Europa, nesta quinta-feira (23), e agrediu o goleiro do time espanhol, Marko Dmitrović. A partida aconteceu no Philips Stadium, em Eindhoven, na Holanda. O incidente ocorreu perto do final do jogo, que resultou na eliminação do PSV da competição.

O agressor foi flagrado em vídeo caminhando até Dmitrović e desferindo um soco em sua cabeça. Veja o vídeo:

O goleiro sérvio, que mede 1,80m, imobilizou o invasor antes que os seguranças chegassem e o retiraram do campo. Dmitrović continuou no jogo após o ocorrido. “Ele me empurrou por trás e depois veio e me acertou na cara e tentou me bater”, relatou o goleiro sobre o episódio. “Honestamente, eu queria bater nele de volta, mas nunca é bonito. Se ele realmente quer lutar, vamos a um evento ou esporte como boxe ou algo assim”.

Dmitrović afirmou ainda que esse tipo de comportamento não pode ser tolerado: “Sempre tem torcedor bêbado e louco e um idiota que agride. Isso não deveria acontecer e espero que eles punam ele e qualquer outra pessoa que agrida alguém em campo no futuro”.

Futebol dentro de campo

O Sevilla, seis vezes campeão da Liga Europa, venceu o PSV Eindhoven por 3 a 0 no jogo de ida dos playoffs, deixando o time holandês com uma tarefa difícil antes da partida de volta.

No jogo de quinta-feira, Luuk de Jong marcou aos 77 minutos para o PSV Eindhoven. Após o incidente envolvendo Dmitrović, Fabio Silva aumentou a vantagem do PSV aos cinco minutos dos acréscimos. O placar terminou em 2 a 0 para o PSV, mas não foi o suficiente para classificar a equipe holandesa. Apesar da derrota, o Sevilla avançou para as oitavas de final.