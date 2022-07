Torcedor invade campo e agride goleiro Cássio, do Corinthians, em partida contra o Santos

Uma cena de violência marcou o final da partida entre Santos e Corinthians, que ocorreu na noite desta quarta-feira (14). Após o apito final, um torcedor invadiu o campo da Vila Belmiro e correu na direção do goleiro do Corinthians, Cássio, que foi atingido com um chute.

Mesmo sendo pego de surpresa, Cássio conseguiu se defender e o torcedor caiu no gramado, sendo contido pelos seguranças.

Momentos antes da violência contra Cássio, a torcida do Santos começou a atirar rojões no gramado, o que causou a interrupção dos minutos finais da partida. Ironicamente, o goleiro aplaudiu os torcedores do time adversário pela atitude.

Em partida pelas oitavas de final da Copa do Brasil nesta quarta, o Santos venceu por 1 a 0, mas o Corinthians avançou na competição.