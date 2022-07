Corinthians elimina Boca Juniors nos pênaltis e avança às quartas de final da Libertadores

O Corinthians eliminou o Boca Juniors nos pênaltis, por 6 a 5, em plena Bombonera, após empate sem gols no jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. O Tima avança às quartas de final. O jogo brasileiro foi, praticamente, priorizando a defesa.

PENALIDADES

Fábio Santos, Cantillo, Róger Guedes, Roni, Piton e Gil marcaram. Já Raul Gustavo e Bruno Melo perderam os pênaltis, defendidos por Rossi.

Do lado do Boca, Rojo, Izquerdoz, Pol Fernández, Óscar Romero e Varela converteram as cobranças. Villa e Ramírez tiveram os pênaltis defendidos por Cássio, e Benedetto cobrou para fora.

Benedetto, aliás, desperdiçou uma penalidade no tempo normal e outra na disputa, e Cássio defendeu as cobranças de Villa e Ramírez, sendo., como de praxe, o herói corintiano.