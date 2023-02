Águia de Marabá vence Itupiranga e empurra time para a lanterna do Parazão

O clássico entre Águia de Marabá e Itupiranga movimentou a manhã deste domingo, na Arena Crocodilo, em Itupiranga. O Azulão Marabaense foi superior e saiu com a vitória, fora de casa, pelo placar de 2 a 1, mas ainda amarga a terceira posição no grupo B do Parazão, enquanto o Crocodilo afunda cada vez mais e segue na lanterna do certame, com apenas um ponto no grupo A.

A partida começou animada em favor dos marabaenses. Logo aos três minutos o Águia inaugurou o placar, depois do belo cruzamento de Adauto para Wander, que dominou a bola, driblou a zaga e tocou para estufar as redes do Crocodilo. Apesar do susto, o Itupiranga conseguiu se recompor e aos 19 minutos empatou a partida, após cobrança de escanteio completada por Tácio.

O empate não perdurou muito e o Águia acabou retornando à frente do placar, depois de um equívoco na saída de bola da defesa do Itupiranga.Aos 36 minutos, Tácio, o mesmo que havia empatado a partida, fez uma lambança ao tentar driblar Eliomar e acabou perdendo a bola. O erro custou caro e o atacante só precisou se posicionar para marcar o terceiro gol da partida e o segundo do Águia, novamente em vantagem.

Depois disso vieram sucessivas investidas do Itupiranga, mas o nervosismo da equipe contribuiu para um número elevado de erros na construção de jogadas e finalização. Sem mais oportunidades, a partida terminou com a derrota do time da casa, que o afunda numa crise sem tamanho, com sério risco de ser rebaixado à segunda divisão do Campeonato Paraense.

Já o Águia deu uma engordada na tabela, acumulando agora sete pontos, mas ainda na terceira posição do grupo B. Agora, o time marabaense sai momentaneamente do Parazão e volta os olhos para a Copa do Brasil, onde joga contra o Botafogo-PB, nesta quinta-feira, enquanto o Itupiranga joga novamente pelo Parazão contra o Independente, no sábado, em Tucuruí.