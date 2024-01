De ânimo e contrato renovado, técnico da Tuna promete novo título do Parazão sub-20 em 2024: ‘meta’

Um raio positivo parece ter caído no estádio do Souza nos últimos meses. Depois de mais de 20 anos, a Tuna Lusa conquistou, no final de dezembro, o título paraense Sub-20, após vencer o Paysandu na decisão, por 1 a 0. A conquista cruzmaltina acendeu as esperanças da torcida, que viu a tradicional reveladora de talentos do estado voltar a levantar um caneco nas categorias de base. No entanto, se depender da atual comissão técnica da Águia Guerreira, esse raio deve cair no mesmo lugar em 2024.

Pelo menos é o que afirmou o técnico do time, Ignácio Neto. Em entrevista ao Núcleo de Esportes de O Liberal, o jovem treinador - que recentemente migrou para o futebol após carreira de sucesso no futsal - elegeu quatro fatores que levaram ao Tuna ao sucesso em 2023. Com contrato renovado para mais um ano, Ignácio explica que a tendência é que vários outros profissionais da comissão técnica se mantenham para a próxima temporada.

"Comissão técnica, estrutura, planejamento e oferta de condições. São esses os quatro pilares para se fazer um trabalho consistente no futebol. Aqui na Tuna criamos um ambiente encorajador para o atleta, facilitando o alcance de metas. Propomos sempre que os ciclos de trabalho sejam atrelados à periodização tática. Além disso, nossa diretoria conseguiu ajudar vários atletas que passavam dificuldades financeiras, sobretudo no que diz respeito à locomoção. Abrigamos, inclusive, dois jogadores aqui no nosso alojamento. Cada peça dessa ajudou a gente a conquistar o título paraense com 100% de aproveitamento.

Base vitoriosa em time de veteranos

Apesar de ter, no momento, a base mais vitoriosa do Pará, a Tuna Luso ainda conta com um time profissional recheado de jogadores experientes. Para a disputa do Parazão, a Águia contará com oito jogadores com idade acima dos 30 anos. Questionado sobre essa disparidade, Ignácio disse que isso é reflexo da falta de confiança do futebol paraense.

Segundo o treinador, há uma cultura no estado de que o jogador que vem "de fora" é mais qualificado. Ele afirma que isso precisa ser quebrado para que o estado possa produzir mais talentos para o futebol nacional.

Ignácio Neto, técnico do Sub-20 da Tuna, explica processos do sub-20 (Cristino Martins/ O Liberal)

"Acho que é um processo cultural, na questão da confiança. A experiência é bem-vinda, desde que haja o equilíbrio com a juventude. É um legado que você deixa aos clubes. A Tuna sempre formou jogadores, como o Pikachu, o Giovanni e o Ganso. Eles brilharam e brilham no futebol. Essa cultura, de pouca confiança na base, tem que ser quebrada, confiando nos nossos talentos e nos gestores das categorias de base. O nosso futebol não deixa a desejar em qualidade técnica. Precisamos criar condições, como estrutura e investimento, pra revelar cada vez mais atletas", disse.

Fonte mágica

O segredo do sucesso da Tuna pode estar nas origens do treinador: o futsal. Segundo Ignácio, os conceitos aplicados na equipe campeã paraense sub-20 são oriundo do esporte praticado nas quadras. Ele afirma, inclusive, que essa forma diferente de treinar o elenco ajuda os jogadores a criarem mais repertório em momentos de dificuldades.

“Eu sempre atrelo muito a ciência ao meu trabalho. O futebol hoje é muito setorizado. Falamos do jogo posicional, funcional, mas isso é oriundo do futsal. Aplicamos esses conceitos aos setores do campo. Criamos mini jogos de futsal dentro do campo de futebol, sempre com muita inversão de lados e dobras de marcação. Claro que aplicamos as amplitudes e profundidades conforme o que o futebol de campo requer, levamos em conta o gasto energético dos dois esportes, mas que tudo se coincide”, explicou.

A campanha

O título de 2023 foi conquistado de forma irretocável. A Águia do Souza terminou o torneio com impressionantes 100% de aproveitamento. Ao todo, foram 14 partidas disputadas, 14 vitórias alcançadas, 90 gols marcados e cinco tentos sofridos.

A conquista também deu à base cruzmaltina a oportunidade de voltar a uma competição nacional em 2024. No segundo semestre, a Lusa disputará a Copa do Brasil Sub-20. O torneio começa no dia 14 de agosto, segundo o calendário da CBF.