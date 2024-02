Em nota, Paysandu repudia ataques contra ônibus do Fortaleza e presta solidariedade a jogadores

O Paysandu repudiou os ataques feitos ao ônibus que levava a delegação do Fortaleza-CE após a partida contra o Sport-PE, na noite da última quarta-feira (21), em Pernambuco. O veículo que estava com os jogadores, incluindo o ex-bicolores Yago Pikachu e João Ricardo, foi atingindo por pedras e pombas de torcedores do Leão da Ilha.

Na nota, divulgada na tarde desta quinta-feira (22), o Paysandu disse se solidarizar com os jogadores do clube, especialmente com Yago Pikachu e João Ricardo, que já jogaram pelo Bicola.

"O Paysandu Sport Club repudia veementemente os atos violentos sofridos pela delegação do Fortaleza Esporte Clube, na noite de ontem, em Recife–PE. Na ocasião, o ônibus da equipe foi atacado por criminosos com bombas e pedras que atingiram alguns atletas, entre eles os ex-bicolores João Ricardo e Yago Pikachu", lamentou o time.

Por meio do posicionamento, o Papão pediu que as autoridades investiguem e punam os culpados pela ação e afirmou que defende um futebol saudável e de lazer para todos.

"O Paysandu se solidariza com os atletas, seus familiares e a instituição Fortaleza Esporte Clube, e espera que as autoridades punam os responsáveis. Por fim, o clube defende que o esporte, em especial o futebol, deve ser sinônimo de lazer e entretenimento", completou o clube.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) também se manifestou contra os ataques. Por meio de nota, a organização afirmou que os ataques foram feitos por "criminosos" e lamentou os atos violentos.

"É lamentável e inadmissível iniciar mais um ano chamando a atenção para este tema gravíssimo que é o da violência fora dos estádios. A CBF confia no trabalho da Polícia e das autoridades competentes, para que os responsáveis por estes atos sejam punidos exemplarmente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. E que cada vez mais episódios como esses sejam varridos do cenário do futebol brasileiro", disse a nota.

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, desejou boa recuperação aos jogadores atigindos no ataque. Além disso, o diretor afirmou que a organização seguirá trabalhando para evitar essas cenas no futebol.

“Desejo pronta recuperação a todos os jogadores e profissionais da comissão técnica que foram vítimas desse crime. A CBF seguirá implacável na cobrança e nas ações para que todo e qualquer ato de violência seja varrido do futebol brasileiro”, declarou Ednaldo Rodrigues.

Entenda

Na noite da última quarta-feira (21), após a partida entre Fortaleza-CE e Sport-PE, pela quarta rodada da Copa Nordeste, o ônibus que levava a delegação do time tricolor foi atacada com bombas e pedras na saída da Arena Pernambuco.

Seis jogadores do Tricolor ficaram feridos e precisaram ser levados para o hospital. O jogador paraense Yago Pikachu gravou um vídeo do momento e publicou nas redes sociais.

Nas imagens, o veículo aparece sujo de sangue e com pedras arremessadas. "Parece que estávamos na guerra. Isso se chama covardia!", disse o paraense, que foi cria das categorias de base do Paysandu.