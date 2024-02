Três jogadores ex-Remo e Paysandu estavam no ônibus do Fortaleza atacado com bombas e pedras

Após o empate em 1 a 1 entre Sport-PE x Fortaleza-CE, válido pela 4ª rodada da Copa do Nordeste, o ônibus que levava a delegação do clube Tricolor de volta ao Ceará foi atacado por torcedores do Sport, com bombas e pedras, na saída da Arena Pernambuco, ainda no Recife. Três jogadores que passaram por Remo e Paysandu estavam no veículo, dois deles ficaram machucados.

A equipe cearense foi atacada por torcedores do Sport e alguns atletas tiveram que ser atendidos em um hospital. Três jogadores que passaram pelo futebol paraense estavam no coletivo. O goleiro João Ricardo, de 33 anos, defendeu o Paysandu na temporada de 2012, onde fez parte do elenco que conquistou o acesso à Série B, sofreu um corte no supercílio e passou por um procedimento de sutura.

Goleiro João Ricardo treinando pelo Paysandu, na Curuzu, na temporada de 2012 (Marcelo Seabra / Arquivo OLiberal)

Já o paraense Yago Pikachu, de 31 anos, cria da base do Paysandu, também estava no veículo e, segundo o Portal Terra, também foi atingido por estilhaços de vidro no pé.

Pikachu fez mais de 60 gols com a camisa do Paysandu e atualmente está no Fortaleza-CE (Wagner Meier/Especial)

Outro jogador que estava no coletivo atacado por torcedores do Sport era o meia-atacante Thiago Galhardo, de 34 anos. Galhardo atuou no Remo em 2013 e também no Cametá, no ano de 2014.

Thiago Galhardo atuando pelo Remo no Baenão em 2013 (Marcelo Seabra / Arquivo O Liberal)

Ao todo seis jogadores ficaram feridos e precisaram ser atendidos em um hospital, são eles:

Goleiro João Ricardo – Corte no supercílio

Lateral-esquerdo Gonzalo Escobar – Pancada na cabeça e cortes no supercílio e na boca

Lateral-direito Dudu, zagueiros Tite e Brítez e o volante Lucas Sasha – feridos com estilhaços de vidro e foram atendidos para conter os sangramentos.