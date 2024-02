Yago Pikachu fala do ataque ao ônibus do Fortaleza: 'covardia'; veja a lista de jogadores feridos

O ônibus que levava a delegação do Fortaleza-CE, após o empate em 1 a 1 com o Sport-PE pela 4ª rodada da Copa do Nordeste, foi atacado por torcedores do clube pernambucano, que atiraram pedras e bombas, na saída da Arena Pernambuco, no Recife. Seis jogadores do FEC foram levados ao hospital com ferimentos. O jogador paraense, Yago Pikachu, que estava no veículo, gravou um vídeo e publicou em seu Instagram, mostrando o ônibus sujo de sangue e uma pedra, que foi arremessada contra o veículo.

O lateral Yago Pikachu, cria das categorias de base do Paysandu e que defende o Fortaleza desde 2022, fez um vídeo mostrando todo o estrago causado por torcedores do Sport. O jogador lamentou a situação e disse que foi um ato covarde.

“Parece que estávamos na guerra. Isso se chama covardia! Covardia!”

De acordo com o Portal Terra, o jogador Yago Pikachu, teve o pé atingido por estilhaços de vidro.

Jogadores feridos

Após o ato de vandalismo, os jogadores do Fortaleza foram levados a um hospital próximo. Seis atletas precisaram de atendimento médico de forma imediata, são eles: o goleiro João Ricardo, que sofreu um corte no supercílio; o lateral Gonzalo Escobar, que levou uma pancada na cabeça, além de cortes na boca e também na região do supercílio. O lateral-direito Dudu, os zagueiros Tite e Brítez e o volante Lucas Sasha ficaram feridos com os cacos de vidro e foram atendidos para estancar os sangramentos. Outros atletas também foram atingidos pelos estilhaços de vidro pelo corpo e passaram por atendimento para a retirada dos estilhaços.

