Atacante ex-Paysandu fecha com adversário do Remo na Série C de 2024

Os campeonatos estaduais estão ocorrendo pelo Brasil, mas as equipes estão de olho também nas disputas nacionais. O Ferroviário-CE, clube que conquistou o acesso e o título da Série D, anunciou a contratação do atacante Marcelinho, velho conhecido do torcedor paraense. O atleta acertou com o Tubarão e poderá enfrentar o Remo na disputa da Série C nesta temporada.

VEJA MAIS

Marcelinho, de 27 anos, é natural de Cascavel (PR) e atuou pelo Paysandu em 2022. O atacante chegou ao clube paraense via empréstimo junto ao Londrina-PR, para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C O jogador esteve em campo com a camisa do Papão em 11 vezes e não marcou nenhum gol.

VEJA MAIS

Antes de acertar com o Ferroviário, o jogador estava no Galo Maringá-PR, onde realizou 10 jogos e marcou um gol nesta temporada. O atleta possui passagens pelo Foz do Igauçu-PR, Linense-SP e Camburiú-SC e atuou também fora do Brasil, defendendo o FC Shukura Kobuleti, da Geórgia, além das equipes do Marítimo e do FC Vizela, de Portugal.