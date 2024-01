Campeão com o Paysandu, ex-volante se aposenta do futebol e conquista título no futevôlei

O jogador de futebol geralmente possui uma carreira curta, onde o atleta passa dos 30, muitas vezes é considerado “velho” para o esporte Muitos jogadores sentem dificuldade de deixar os gramados e procurar outra forma de trabalho após o encerramento da carreira, mas para o ex-jogador Serginho, que foi campeão pelo Paysandu, a mudança veio e aos poucos vai conquistando seu espaço em outra modalidade esportiva e conquistou titulo no futevôlei

Serginho, ex-volante do Papão em 2021, pendurou as chuteiras na temporada passada, após passagem pelo Gama-DF. Aos 35 anos, Serginho não deixou a prática esportiva de lado e iniciou a carreira de jogador de futevôlei e conquistou no último final de semana um título da Liga Paulista de Futevôlei.

VEJA MAIS

Em seu perfil no Instagram, Serginho publicou uma foto com troféu ao lado dos companheiros de equipe do São Bento-SP. O trio conquistou o título com a campanha de três vitórias e uma derrota.

No dia 31 de dezembro de 2023, Serginho anunciou o encerramento da carreira de atleta de futebol, além de falar da entrada do futevôlei em sua vida.

“Ah, 2023... o ano de muitas mudanças em minha vida. Meu sonho de criança foi realizado e, durante 16 anos eu vivi isso, mas encerrei esse ciclo. Só gratidão. O futevôlei entrou de vez na minha vida, uma nova paixão, um novo trabalho, novos sonhos e metas”, escreveu.

Serginho fez 26 partidas com a camisa do Papão (Jorge Luiz/Paysandu)

VEJA MAIS

Serginho iniciou a carreia no futebol atuando pelo Vasco da Gama-RJ, passou pelo CFZ-RJ, Santa Cruz-PE, Bragantino-SP, Grêmio Barueri-SP, Paraná-PR, além de Bangu-RJ, CRB-AL, América-RN, São Bento-SP, Pouso Alegre-MG e por último o Gama-DF. Teve passagens fora do Brasil e atuou nos Emirados Árabes Unidos, Chipre, Tailândia, Coreia do Sul, além da Malásia. Pelo Paysandu jogou a temporada 2020, atuando em 26 partidas com a camisa do Papão e conquistando o título do Parazão.