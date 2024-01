Campeão pelo Fla no fut7, meia do Paysandu fala sobre morte do pai: 'Quase desisti'

No Paysandu há pouco menos de um mês, o meia Netinho tem se adaptado rapidamente ao clube bicolor e pode virar peça importante para o funcionamento do meio de campo do técnico Hélio dos Anjos. A caminhada com as cores do Paysandu será mais um grande capítulo da história do jogador com o futebol de campo. Isso porque, até 2021, o atleta atuava no fut7 do Flamengo.

Netinho chegou ao Paysandu no dia 12 de dezembro, depois de ter defendido as cores do Botafogo-PB e da Portuguesa-RJ. Agora defendendo o clube bicolor, Netinho que projeta os futuros passos no clube, falou sobre a vontade de atuar no Paysandu que se tornou ainda maior após ter jogado contra o time alviceleste pela quarta rodada do Grupo C do quadrangular da Série C do Brasileirão, e comentou sobre o impacto da morte do pai na sua carreira.

"Era o que eu precisava. Depois de sair do Botafogo-PB, tudo o que eu mais queria após ver a paixão da torcida do Paysandu naquele jogo, era estar aqui. E o carinho que já estou recebendo aqui sem antes ter entrado em campo trouxe um alívio para o meu coração, me fez querer fazer muito mais pelo Papão. É a primeira vez que atuo no Pará, confesso que é curioso, mas ao mesmo tempo é incrível", disse Netinho durante coletiva de impressa.

Netinho está entre as apostas do Paysandu para 2024 (Jorge Luís Totti/Paysandu)

O meia comentou que jamais poderia imaginar jogar em uma cidade que respira tanto futebol e a favor de uma torcida tão enlouquecida como a do clube bicolor. E parece ter encontrado.

"Nunca pensei que poderia encontrar uma cidade que dorme e acorda falando de futebol, além de uma torcida tão fanática assim. Todas as vezes que tive a opotunidade de passear pela cidade pude notar alguém falando de futebol. No meu antigo clube também era uma loucura, mas acho que aqui é ainda "pior", completou.

Mas antes de ser efetivamente jogador profissional de futebol, Netinho passou por algumas etapas na carreira de esportista. Atuou nas bases de Botafogo, Flamengo e Vasco, se profissionalizou no Bangu, mas pouco tempo depois acabou indo parar no fut7.

Antes de alcançar esses feitos importantes enquanto atleta, Netinho passou por um momento doloroso: a perda do pai. O jogador do Paysandu admite que cogitou desistir da carreira de esportista. Depois de ter passado 4 anos afastado do futebol, a oportunidade de recomeçar surgiu justamente no fut7 do Flamengo, por onde conquistou o Mundial de Clubes e foi o eleito o craque da competição.

“Foi um baque imensurável na minha vida. Era o cara que me acompanhava em tudo que eu fazia. Assistia a todos os jogos em que eu atuava. Minha grande inspiração. A perda dele me fez querer largar todos os meus sonhos. Inclusive, o futebol, quase desisti”, declarou.

Netinho deve estar em campo no primeiro compromisso do Paysandu no Campeonato Paraense 2024, quando o time bicolor recebe o Santa Rosa, às 16h no próximo sábado (20), no Estádio do Mangueirão.