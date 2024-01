Hélio dos Anjos diz que o Paysandu não está no top 10 da Série B em relação à estrutura de trabalho

O Paysandu conseguiu o tão sonhado acesso á Série B do Brasileirão e se prepara para a disputa da competição, que não joga desde 2018. Mas o Papão, em relação a outros clubes, está bem abaixo em termos de estrutura de trabalho dadas aos atletas. É o que disse o técnico bicolor, Hélio dos Anjos. O comandante da equipe paraense afirmou em entrevista que o Paysandu não está nem entre os 10 clubes da Série B com melhores estruturas e enumerou algumas equipes.

Hélio dos Anjos foi categórico em afirmar que o Paysandu passa por reformulações e que o trabalho foi bem aceito pela diretoria, mas que ainda não dá para incluir o clube bicolor entre as maiores potências da Série B de 2024 no quesito estrutura.

“O Paysandu não estaria entre os 10 da Série B em estrutura e eu conheço muito bem esses clubes. O atual presidente do Mirassol-SP conheci ele menino, uma das primeiras pessoas que conheci no futebol paulista em 1991, o Juninho, que faz um belíssimo trabalho junto de seus dois filhos. O Novorizontino-SP eu visitei, o seu executivo é muito amigo meu e sei da estrutura que tem. O Ituano dentro da simplicidade, é um dos poucos clubes do Brasil que tem o apoio em definitivo da prefeitura, o estádio é da prefeitura e o espaço em que eles fizeram os campos de treinamento também é do município. Vou citar também o Sport-PE, o Coritiba-PR, são muitos clubes com qualidade. O Vila Nova-GO está crescendo em termo estrutural, o Goiás-GO ficou um pouco para trás em relação à parte de tecnologia no futebol, mas tem uma estrutura maravilhosa que eu conheço muito bem. O América-MG é modelo e não precisamos nem falar do Santos-SP, que sabemos que não é o clube mais organizado do mundo, mas é uma das camisas mais pesadas do mundo. Vou falar a verdade, dá pra enumerar uns cinco ou seis clubes que têm uma condição inferior à nossa, em relação a estrutura de trabalho”, disse em entrevista ao Canal Nosso Futebol.

Mas o Paysandu possui uma coisa que nem todos os clubes que disputam a Série B possuem, que são os salários em dia. O técnico Hélio dos Anjos fez questão de frisar que ter salários pagos no período correto é um grande problema dos clubes, mas que o Papão não possui essa dificuldade e revelou que não recebeu em dia na Ponte Preta e no Náutico e que está na justiça buscando seus direitos.

“Aqui temos uma coisa que é muito boa, que é salário em dia e isso é fundamental. Nos últimos três anos em que trabalhei em Náutico-PE, Ponte Preta-SP e Paysandu, eu só recebi religiosamente em dia nos últimos três meses, os outros todos estão na justiça. Então isso é fabuloso, mas o Paysandu está bem abaixo de umas 10 equipes, mas isso faz parte, é o momento do Paysandu crescer e nós temos uma responsabilidade muito grande neste crescimento. Eu não posso passar por aqui, sair daqui um ano e o Paysandu ser a mesma coisa em termos estruturais de quando eu cheguei”, finalizou.