Vice-presidente do Paysandu nega interesse em meia uruguaio e confirma mais quatro contratações

O Paysandu ainda corre atrás de alguns jogadores para a fechar o ciclo de contratações para o início do Parazão, da Copa Verde e da Copa do Brasil. Um dos nomes especulados no Papão é do uruguaio Pablo Ceppelini, de 32 anos, porém, o vice-presidente do clube paraense, Roger Aguilera, informou que o atleta não faz parte dos planos do Bicolor para a temporada 2024. O Papão ainda pretende anunciar mais quatro atletas até o final do ano.

A equipe alviceleste está trabalhando ao comando do técnico Hélio dos Anjos. A contratação de um meio-campista é uma das principais missões da diretoria neste momento, e o nome de Pablo Ceppelini, que estava disputando a Série A do Brasileirão nesta temporada pelo Cuiabá-MT, não faz parte da lista de possíveis contratados pelo clube.

Roger Aguilera negou o interesse do Paysandu e afirmou que mais atletas serão anunciados até o dia 31 de dezembro. “Não está no radar do Paysandu. E pretendemos contratar um zagueiro, um lateral-esquerdo, além de um volante e um meia”, disse, Roger.

Atualmente, o Paysandu possui 29 jogadores confirmados no elenco, juntando as novas contratações, com jogadores que permaneceram no grupo deste ano para a próxima temporada. Ao todo 16 jogadores foram contratados pelo clube alviceleste.

O Papão estreia diante do Santa Roda no Parazão 2024. A partida está marcada para o dia 20 de janeiro, às 19h, no Mangueirão, em Belém. O jogo terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.

Veja a lista de contratados do Paysandu

Goleiro: Diogo Silva

Zagueiros: Lucas Maia e Carlão

Lateral-direito: Bryan

Lateral-esquerdo: Geferson

Volantes: Netinho, Val Soares e Gabriel Bispo

Meia: Biel

Atacantes: Hyuri, Leandro, Nicolas, Esli Garcia, Edinho, Jean Dia e Ruan Ribeiro