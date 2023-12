Com 27 jogadores anunciados, veja como está o elenco do Paysandu para 2024

Há quase duas semanas em pré-temporada, o Paysandu ainda está com seu elenco em formação. As mais recentes contratações foram o meia-atacante Edinho e o atacante Nicolas, que retorna à Curuzu sob grande expectativa e status de ídolo recente da história do clube.

De olho em novas contratações, o Papão já anunciou uma quantidade significativa de atletas. Hoje, o clube bicolor já conta com 27 jogadores.

Para que o torcedor bicolor fique de olho nos anunciados para o ano que vem, o Núcleo de Esportes de O Liberal elaborou uma lista do mais recente elenco do Paysandu para 2024.

Veja a lista

Goleiros

Claudio Vitor

Gabriel Bernard

Matheus Nogueira

Diogo Silva

Zagueiros

Naylhor

Wanderson

Paulão

Lucas Maia

Carlão

Laterais Direitos

Edílson

Bryan

Lateral Esquerdo

Geferson

Volantes

João Vieira

Netinho

Val Soares

Gabriel Bispo

Meias

Juninho

Robinho

Biel

Lucas

Atacantes

Vinícius Leite

Roger

Hyuri

Leandro

Nicolas

Esli Garcia

Edinho

No dia 3 de janeiro, a equipe viaja para Barcarena, onde ficará até às vésperas da estreia no Parazão contra o Santa Rosa, que ocorre no dia 20 de janeiro, às 16h, no Estádio do Mangueirão.