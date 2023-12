Nicolas reedita parceria com Hélio dos Anjos no Paysandu; veja números do atacante pelo Papão

O Paysandu anunciou o retorno do atacante Nicolas. O jogador de 34 anos voltará a vestir a camisa do Papão em 2024, em que o clube alviceleste terá pela frente um calendário cheio e especial, já que o Paysandu voltará a jogar a Série B do Brasileiro, O atacante deixou o clube em julho de 2021 e possui números interessantes pelo Papão.

VEJA MAIS

Nicolas retorna ao Paysandu após passagem apagada pelo Ceará-CE, onde esteve em 31 partidas na temporada 2023, com apenas três gols marcados. O jogador não conseguiu render no Vozão o mesmo futebol que teve no Paysandu e no Goiás. Mas no Papão os números de Nicolas chamam a atenção.

Nicolas foi artilheiro do Paysandu por dois anos (Jorge Luiz / Paysandu)

O atacante realizou 13 partidas com a camisa bicolor, sendo 102 como titular. Foram 37 gols marcados em dois anos e meio no clube paraense, com dois títulos do Campeonato Paraense, nas temporadas 2020 e 2021, sendo o artilheiro do Parazão com 10 gols marcados, além de ser considerado “carrasco” do Remo em clássicos, com oito gols nos confrontos contra o maior rival do Papão. Nicolas também possui a marca de maior artilheiro do Re-Pa no século XXI

VEJA MAIS

Nicolas chegou ao Paysandu em 2019 e veio para Belém atuando como meia ofensivo, porém, com a chegada de Hélio dos Anjos ao clube, o jogador passou a desempenhar a função de atacante, onde permanece até hoje e Nicolas e Hélio dos Anjos estarão juntos no Paysandu em 2024.